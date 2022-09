Anna Mucha uwielbia prowokować, ale wyłącznie na własnych zasadach. Choć mogłoby się pozornie wydawać, że na Instagramie pokazuje wszystko, to w rzeczywistości skrupulatnie omija tematy dotyczące jej życia prywatnego.

Instagram Post

Gwiazda milczała m.in. wtedy, gdy plotkowano, że między nią a byłym już partnerem Marcelem Sorą nie dzieje się dobrze. Nie komentowała także doniesień, że ponownie związała się z Jakubem Wojewódzkim. W końcu prawda wyszła jednak na jaw, a o jej nowej miłości dowiedzieli się także fani.

Reklama

"Ania i Kuba znają się od kilku lat, grali razem w teatrze. Niedługo minie rok, jak są parą. Nie ukrywali się, po prostu wcześniej żaden paparazzi ich nie 'ustrzelił' - zdradził w 2020 roku ich przyjaciel w rozmowie z "Fleszem".

Instagram Post

Instagram Post

Zdjęcie Anna Mucha, Marek Pituch,Jakub Wons, premiera sztuki Slawomira Mrozka "Letni Dzien" w Teatrze Old Timers Garage (2016) / Lukasz Kalinowski/East News / East News

Anna Mucha i Jakub Wons: Jak się poznali?

Drogi tych dwojga przecięły się przeszło sześć lat temu w czasie prób do spektaklu "Letni dzień". Cztery lata temu Jakub Wons dołączył też do obsady "M jak miłość", wcielając się w epizodyczną rolę. Wielu spekuluje, że to właśnie wtedy między przyszłymi partnerami zaiskrzyło.

Gdy fani dowiedzieli się o łączącym ich uczuciu, oni byli już w nie mocno zaangażowani. Dziś rzadko pojawiają się razem publicznie, ale gdy już to uczynią - zawsze wzbudzają ogromne zainteresowanie.

Para wystąpiła wspólnie m.in. na premierze filmu "Kogel Mogel 4". Później Mucha pokazała na swoim Instagramie zdjęcie z tej uroczystości, podpisując je słowami: "O dobra, to ślubne już jest".

Instagram Post

Zakochani rozwijają swoje kariery niezależnie, ale zdarza się im także pracować wspólnie. Spektakl "Przygoda z ogrodnikiem" jest na to świetnym przykładem - Jakub Wons jest jego reżyserem, a Anna Mucha nie tylko w nim występuje, ale także pełni rolę producentki.

Instagram Post

Anna Mucha: Trzy dekady na ekranie

Anna Mucha jest znana z wielu ról filmowych i serialowych. Widzowie kojarzą ją przede wszystkim z produkcji takich jak "Panna Nikt", "Lista Schindlera", "Chłopaki nie płaczą", "Młode wilki", "Matki, żony i kochanki", "M jak miłość" i "W rytmie serca".



Anna Mucha cieszy się ogromną popularnością w Polsce. Nie od razu tak było, gdyż na swoją pozycję w świecie show-biznesu pracowała długo. Aktorka w tym roku skończyła już 42 lata, ale kompletnie nie przejmuje się upływającym czasem.

Kariera Anny Muchy trwa już przeszło 30 lat. Przygodę z aktorstwem zaczynała w filmie Andrzeja Wajdy "Korczak", wcielając się w rolę Sabinki. Miała wtedy 9 lat. Z kolei pierwszą główną rolę Anna Mucha zagrała w filmie "Przeklęta Ameryka" Krzysztofa Tchórzewskiego. Punktem zwrotnym w jej karierze była kreacja Danki Dresner w "Liście Schindlera" Stevena Spielberga.

Po tym filmie zaczęli ją dostrzegać również inni reżyserzy. Od dłuższego czasu Annę Muchę oglądać można głównie w komediach romantycznych i serialu "M jak miłość", w którym gra od 17 lat.

Choć Anna Mucha w wywiadach i mediach społecznościowych lubi eksponować swój niepokorny charakter, za kulisami ma opinię pracowitej i profesjonalnej.

Jakub Wons ma 40 lat, od 2018 roku gra Roberta w serialu "Klan" .

Zanim został partnerem Anny Muchy, przez wiele lat związany był z Hanną Konarowską. Jest synem znanego aktora teatralnego i filmowego, Grzegorza Wonsa.

Instagram Post