"Miłość ma cztery łapy": Nowa kinowa produkcja Polsatu

Film opowiada o Jowicie (Barbara Kurdej-Szatan), która marzy o szczęśliwym życiu i posiadaniu rodziny. Okazuje się jednak, że jej partner Krystian (Michał Koterski) nie jest jeszcze na to gotowy.

Choć Krystian nie ma zamiaru się ustatkować, bardzo zależy mu na Jowicie i postanawia znaleźć jej zastępczy obiekt miłości. Tak do ich domu trafia, adoptowana ze schroniska, suczka Lucy. Krystian nie wie jednak, że słodka border collie ma bardzo dobrego nosa do facetów. Mimo że na horyzoncie pojawia się inny mężczyzna (Philippe Tłokiński), Krystian postanawia walczyć o swoją dziewczynę.



"Miłość na cztery łapy": Obsada

"Krystian nie myśli o założeniu rodziny i jak się okazuje ma inne spojrzenie na świat oraz kieruje się innymi wartościami w życiu niż Jowita. Po pięciu latach związku ich drogi, pragnienia i marzenia się rozmijają. Film zaczyna się w momencie, kiedy Jowita sobie to uświadamia" - zdradza Barbara Kurdej-Szatan.

"Każdy z nas przeżywał w życiu różne rozterki, stał na rozstaju dróg i zastanawiał się, czy dana osoba jest odpowiednia, którą drogę należy wybrać... W takim momencie jest Jowita, która pragnie założyć rodzinę" - dodaje.

"Choć film jest lekką komedią, to nie znaczy, że jest łatwo. Komedia jest bardzo trudnym gatunkiem, który wymaga dobrego poczucia rytmu oraz znajomości scen. Bardzo istotne są tu też emocje" - dodaje Tłokiński.



W "Miłość ma cztery łapy" ważną rolę gra też pies Lucy, który pomaga bohaterce w wyborze odpowiedniego partnera.

"Byliśmy przygotowani na to, by mieć dodatkowy czas na pracę z psem. Jednak z powodu pieska nigdzie nie było opóźnień. On fantastycznie współtworzył ten film" - dodał Denis Delic.

Oprócz Barbary Kurdej-Szatan, Michała Koterskiego i Philippe Tłokińskiego w filmie występują także: Anna Prus, Mateusz Banasiuk oraz Ignacy Liss. Premiera planowana jest na 2022 rok.

Barbara Kurdej-Szatan: Gwiazda komedii romantycznych

Barbara Kurdej-Szatan już od 10 lat jest w związku małżeńskim z Rafałem Szatanem. Para doczekała się dwójki dzieci: 9-letniej Hani i synka Henryka, który ma roczek. Gwiazda bardzo szybko zdecydowała się na założenie rodziny i życiową stabilizację. Co ją do tego skłoniło?

"Poznałam odpowiedniego faceta i oboje poczuliśmy, że chcemy razem kroczyć przez całe życie oraz że chcemy te nasze szczęście powiększyć i mieć dziecko. Wszystko potoczyło się bardzo naturalnie, niczego nie planowaliśmy, robiliśmy to, co czuliśmy" - zdradza 36-letnia aktorka.



Barbara Kurdej-Szatan mimo wielu obowiązków sprawnie łączy życie prywatne z zawodowym. Aktorkę nadal można zobaczyć w "M jak miłość", występuje też w programie Polsatu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo", a teraz kończy pracę na planie zdjęciowym komedii "Miłość ma cztery łapy".



Aktorka w ostatnich latach zagrała w kilku komediach romantycznych. Można było ją podziwiać w takich filmach, jak "Pech to nie grzech", "Narzeczony na niby", "Dzień dobry, kocham cię", "7 rzeczy, których nie wiecie o facetach", "Swingersi".

