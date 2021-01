"Miłość do kwadratu": Pierwsza polska komedia romantyczna Netfliksa

Adrianna Chlebicka i Mateusz Banasiuk to gwiazdy komedii romantycznej Netfliksa "Miłość do kwadratu". Film w reżyserii Filipa Zylbera pojawi się w ofercie serwisu 11 lutego.

"Miłość do kwadratu" pojawi się w ofercie Netfliksa 11 lutego /Netflix /materiały prasowe

"Miłość do kwadratu" to komedia romantyczna o prowadzącej podwójne życie nauczycielce Monice. Pewnego dnia (podczas sesji zdjęciowej jako modelka Klaudia), poznaje ona popularnego flirciarza o imieniu Enzo. Spotkanie to rozpoczyna skomplikowany wzór na miłość, do którego nie przygotowała ich żadna lekcja.

Filip Zylber to doświadczony reżyser kinowy i telewizyjny. Jego ostatnim filmem jest komedia romantyczna "Jak poślubić milionera?" z Małgorzatą Sochą. Na koncie ma także reżyserię popularnych seriali "Ojciec Mateusz" oraz "O mnie się nie martw".

Adriannę Chlebicką kojarzyć mogą widzowie telenoweli "M jak miłość" (Zuza), aktorka ma także na koncie udział w internetowym serialu "Kontrola". Z kolei Mateusz Banasiuk znajduje się w obsadzie serialu "Barwy szczęścia", sporo wyróżnień otrzymał za rolę w filmie "Płynące wieżowce" Tomasza Wasilewskiego.

W filmie zobaczymy także: Mirosława Bakę, Antoniego Pawlickiego i Krzysztofa Czeczota.



"Miłość do kwadratu" to kolejna kinowa propozycja Netfliksa zrealizowana w Polsce. W ubiegłym roku do oferty serwisu trafiły omnibusowy film "Erotica 2022" oraz komediowy horror "Wszyscy moi przyjaciele nie żyją".