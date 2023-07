Tym razem główni bohaterowie filmu - Monika (Chlebicka) i Enzo (Banasuk) planują wziąć ślub. Na drodze staje im jednak była dziewczyna Enzo, która twierdzi, że... jest jego aktualną żoną oraz matką jego dziecka. Jednocześnie Monika awansuje na dyrektorkę szkoły i musi poradzić sobie z nowym nauczycielem, który na pierwszy rzut oka wydaje się idealny, ale skrywa zaskakujący sekret - tak wygląda fabularny zarys filmu "Miłość do kwadratu bez granic".

"Miłość do kwadratu": Polska komedia romantyczna Netfliksa

Pierwszy film cyklu - "Miłość do kwadratu" - miał premierę 11 lutego 2021. Była to pierwsza polska komedia romantyczna Netfliksa. Reżyserem filmu był Filip Zylber.

Krytycy nie mieli dla filmu litości, ale widzom to nie przeszkadzało. Tytuł od razu po premierze stał się numerem jeden streamingowego giganta.



- Amerykanie od dawna poszukują wzoru na film idealny: wyliczają procenty, ile powinno znaleźć się w nim dialogu, scen z kobietami, z mężczyznami, humoru i łez, słońca i deszczu, scen akcji i seksu. Liczą, liczą, a z Hollywood i tak obok porywających widowisk do widzów trafiają gnioty. Wzoru nie ma i nawet najlepszy scenariusz obrócić się może w marne filmidło. "Miłość do kwadratu" zdaje się właśnie takim nieudanym produktem, w którym na pewnym etapie pracy wszystko mogło nawet idealnie do siebie pasować, na papierze nawet bawić i wzruszać, ale już po montażu miłość się onieśmieliła i schowała, a dowcip ulotnił dyskretnie na inny seans - pisała w recenzji dla Interii Dagmara Romanowska.

Dwa lata później, w lutym 2023 roku, powstał sequel "Miłość do kwadratu jeszcze raz" . Na fotelu reżysera filmu "Miłość do kwadratu jeszcze raz" zasiadł twórca części pierwszej, Filip Zylber, a w rolach głównych znowu wystąpili Adrianna Chlebicka i Mateusz Banasiuk . Na planie partnerują im takie polskie gwiazdy, jak Mikołaj Roznerski , Tomasz Karolak czy Mirosław Baka .