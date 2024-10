Millennium Docs Against Gravity na liście festiwali kwalifikujących do Oscara

Oprac.: Anna Kempys Wiadomości

Niezwykła wiadomość dotarła do nas z Hollywood. Millennium Docs Against Gravity został dostrzeżony przez Amerykańską Akademię Sztuki i Wiedzy Filmowej i znalazł się na prestiżowej liście festiwali kwalifikujących do Oscara w kategorii najlepszy pełnometrażowy film dokumentalny.

Millennium Docs Against Gravity znalazł się na prestiżowej liście festiwali kwalifikujących do Oscara /materiały prasowe