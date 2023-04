Milla Jovovich jest aktorką i piosenkarką, a prywatnie mamą trzech córek - Ever, Dashiel Edon i Osian. Gwiazda bardzo rzadko pojawia się jednak na eventach w ich towarzystwie.

Ever Anderson jest najstarszą córką Milli i Paula W.S. Andersona. Dziewczyna prawdopodobnie podąży śladem sławnej mamy - w 2021 roku, jako 14-latka, wzięła udział w kampanii promocyjnej marki Miu Miu. Wielu obserwatorów zwraca uwagę, że dziewczyna jest bardzo podobna do słynnej mamy.



Z kolei Milla Jovovich i Paul W.S. Anderson pracują obecnie nad kolejnym wspólnym projektem. Zdjęcia do filmu "In the Lost Lands" powstają miedzy innymi w Krakowie oraz w podkrakowskim studiu filmowym Alvernia. Obok Jovovich w produkcji wystąpi również Dave Bautista . Fani doskonale kojarzą go z produkcji Marvela, a od niedawna można go oglądać w hicie Netflixa "Glass Onion", drugiej części serii "Na noże".

Reklama

Ever Anderson poszła w ślady mamy

Ever Anderson dziś ma 15 lat i zagrała pierwszoplanową rolę w wielkiej produkcji Disneya. Wcieliła się w postać Wendy w filmie " Piotruś Pan i Wendy ". Ostatnio pojawiła się na uroczystej premierze w Londynie.

Ever Anderson zagrała u boku Alexandra Malony'ego, który wciela się w postać Piotrusia Pana oraz Jude'a Lawa, który zagrał kapitana Haka.

Zdjęcie Ever Anderson / David M. Benett/Dave Benett/WireImage / Getty Images

"Piotruś Pan i Wendy": Fabuła

"Piotruś Pan i Wendy" w reżyserii Davida Lowery’ego to opowieść o Wendy Darling, dziewczynce, która nie chce pójść do szkoły z internatem, i Piotrusiu Panu, chłopcu, który nie chce dorosnąć. Wendy razem z Piotrusiem, braćmi i małą wróżką Dzwoneczkiem, leci do magicznej krainy, Nibylandii. Spotyka tam nikczemnego przywódcę piratów, Kapitana Haka i przeżywa ekscytującą przygodę, która odmieni jej życie.

Wendy Darling, młoda dziewczyna, która obawia się opuścić rodzinny dom, spotka Piotrusia Pana, chłopca, który nie chce dorosnąć. Wraz z braćmi i wróżką Dzwoneczkiem podróżuje do Nibylandii, gdzie spotyka złego Kapitana Haka i wyrusza na niebezpieczną podróż, która na zawsze odmieni jej życie - czytamy w oficjalnym opisie Disney+.

Zdjęcie Ever Anderson w filmie "Piotruś Pan i Wendy" / Disney+

"Piotruś Pan i Wendy": Kiedy premiera?

Film "Piotruś Pan i Wendy" trafi na platformę Disney+ 28 kwietnia.