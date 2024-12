"Milczenie Julie". Jeden z najlepszych debiutów w Cannes niedługo w polskich kinach

Oprac.: Jakub Izdebski Wiadomości

Już 10 stycznia 2025 roku do polskich kin wejdzie "Milczenie Julie", głośny debiut Leonarda Van Dijla. W ostatnich miesiącach film został doceniony na światowych festiwalach. Polscy widzowie będą mieli niedługo okazję, by w końcu go zobaczyć.

Zdjęcie Kadr z filmu "Milczenie Julie" / materiały prasowe