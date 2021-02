​Mila Kunis, znana m.in. z ról w filmach "Czarny łabędź" i "Złe mamuśki", wystąpi w tytułowej roli w produkowanym przez Netfliksa filmie "Luckiest Girl Alive" ("Najszczęśliwsza dziewczyna na świecie"). Będzie to adaptacja bestsellerowej powieści autorstwa Jessiki Knoll pod tym samym tytułem.

Mila Kunis zagra główną rolę w ekranizacji bestsellera /Rich Polk /Getty Images

Jej doskonałe życie jest doskonałym kłamstwem. W szkole średniej Ani FaNelli zetknęła się z okrucieństwem, do jakiego są zdolne tylko nastolatki. W dorosłym życiu robi wszystko, by wymyślić siebie na nowo. Z impetem realizuje skrupulatnie przemyślany plan: prestiżowa praca, designerskie ubrania i przystojny narzeczony z arystokratycznym nazwiskiem. Ani jest już bardzo blisko celu. Wtedy pojawia się propozycja udziału w filmie dokumentalnym o tym, co wydarzyło się w szkole 14 lat temu. Jest jednak coś, o czym wie tylko Ani. Niebezpieczny sekret, który może wiele zmienić. Czy najszczęśliwsza dziewczyna na świecie odkryje przed światem mroczną tajemnicę? - czytamy w oficjalnym opisie książki "Najszczęśliwsza dziewczyna na świecie".



Opublikowana w 2015 roku książka "Najszczęśliwsza dziewczyna na świecie" była debiutem literackim Jessiki Knoll. Autorka opierała się na własnych doświadczeniach z liceum, kiedy była ofiarą prześladowania i została zgwałcona. Porównywana do "Zaginionej dziewczyny" Gillian Flynn i "Dziewczyny z pociągu" Pauli Hawkins książka Knoll znalazła się na liście bestsellerów "The New York Timesa". Sprzedano ją w liczbie ponad miliona egzemplarzy i przetłumaczono na 38 języków.

Jessica Knoll napisze scenariusz filmu opartego na jej książce, a wyreżyseruje go Mike Barker ("Fargo", "Broadchurch", "Opowieść podręcznej"). Do ekranizacji książki przymierzano się już w 2015 roku. Wtedy pod kątem zagrania roli tytułowej rozważano Reese Witherspoon. "To jedna z tych wspaniałych powieści, od których nie możesz się oderwać" - zachwycała się powieścią Knoll nagrodzona Oscarem aktorka.

Milę Kunis ostatnio można było oglądać w filmie "Breaking News in Yuba County" oraz usłyszeć w serialu "Głowa rodziny".