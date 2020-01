Mikołaj Krawczyk pochwalił się w sieci swoją metamorfozą. Aktor opublikował w mediach społecznościowych zaskakujące zdjęcie, na którym nie ma włosów. Postanowił ogolić głowę na łyso?

Mikołaj Krawczyk "wkręcił" swych fanów (fot. screen z Instagrama) /materiały prasowe

Mikołaj Krawczyk, znany z filmów "7 rzeczy, których nie wiecie o facetach" i "Sobibór" oraz seriali "Pierwsza miłość" i "Przyjaciółki", rzadko eksperymentuje z wizerunkiem i nie wprowadza raczej zmian w swoim wyglądzie. Tym większym zaskoczeniem dla jego fanów było zdjęcie, które aktor opublikował niedawno na swym Instagramie.

Reklama

Na fotografii, która wywołała ogromne poruszenie, aktor nie ma bowiem na głowie ani jednego włosa. Krawczyk wyznał, że postanowił zgolić włosy.

"No i stało się! Nie posłuchałem żony i dzieci. Mówiłem, że gdy słyszę "nie można", rodzi się we mnie przekora? Włosy ścięte - odrosną, a broda zrobiona na cito. Żarty żartami, ale jaki to ogromny paradoks szczęśliwych relacji - w zgodzie i dobrze żyje się z drugim człowiekiem dopiero wtedy, gdy w zgodzie i dobrze żyjesz sam ze sobą. Kochajcie siebie, a w miłości z człowiekiem trwać będziecie" - napisał na Instagramie.

Można było spodziewać się, że metamorfoza Mikołaja Krawczyka wywoła spore poruszenie wśród fanów. Na jego profilu na Instagramie pojawiła się lawina komentarzy, a zdania internautów - jak to często bywa - okazały się podzielone.