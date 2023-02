"Plane": O czym jest film?

"Plane" opowiada historię pilota samolotu pasażerskiego (Gerard Butler), który podczas noworocznego lotu napotyka na serię zagrażających życiu przypadków. Gdy cudem udaje mu się uniknąć katastrofy lotniczej, ląduje awaryjnie na tropikalnej wyspie opanowanej przez bezwzględnych bandytów.

Aby uratować siebie oraz ocalałych pasażerów, kapitan będzie zmuszony do współpracy ze skazanym mordercą, Louisem Gasparem (Mike Colter).

"Plane": Powstanie kontynuacja z Colterem

To właśnie Gaspare będzie głównym bohaterem kontynuacji "Plane", filmu "Ship". Jak informuje portal "Variety", nie jest jasny udział Butlera w tym filmie. Nie wiadomo, czy w nim wystąpi, a jeśli tak, to czy będzie to rola drugoplanowa, a może jedynie krótki epizod. Reżyser "Plane", Jean-Francois Richet, pełnił będzie funkcję producenta wykonawczego "Ship".

Akcja kontynuacji ma rozpocząć się bezpośrednio po wydarzeniach z pierwszej części filmu. W jej zakończeniu Gaspare pozostał na wyspie pomagając swoim współpasażerom bezpieczne odlecieć ku ratunkowi. Szukając ucieczki dla siebie, zostaje kapitanem kutra rybackiego.

Poszukiwany przez międzynarodowe organy ścigania będzie chciał się przedostać do RPA na pokładzie kontenerowca. Tam odkryje, że to tylko fasada do handlu żywym towarem. Gaspare nie pozostawi bez pomocy uwięzionych na statku ludzi. Razem z jednym z marynarzy oraz pasażerem z przeszkoleniem wojskowym, wyruszy z misją obalenia kapitana statku i zneutralizowania jego ludzi.

Nie jest zaskoczeniem, że "Ship" ma również stanowić preludium do trzeciej części serii, która nosić będzie tytuł "Train" ("Pociąg"). Rozpoczynający cykl "Plane" został pozytywnie przyjęty przez krytyków i widzów. Nakręcony za 25 milionów dolarów zarobił w kinach 43 miliony.