Miiko Taka nie żyje. Aktorka miała 97 lat

Miiko Taka, amerykańska aktorka japońskiego pochodzenia, która zadebiutowała u boku Marlona Brando w filmie "Sayonara" (1957), zmarła w wieku 97 lat.

Wiadomość o jej śmierci została opublikowana w mediach społecznościowych przez wnuka aktorki. Szczegóły jej śmierci nie są znane. Syn gwiazdy poinformował poprzez swojego rzecznika magazyn "The Hollywood Reporter", że rodzina chce zachować prywatność i nie będzie podawała żadnych informacji dotyczących śmierci i pogrzebu Miiko Taki.

Miiko Taka: Sylwetka aktorki

Miiko Taka urodziła się 24 lipca 1925 w Seattle. Wychowała w Los Angeles. Podczas drugiej wojny światowej ona i jej rodzina zostali wysłani do japońskiego obozu internowania pod Phoenix. Zanim została aktorką, pracowała w biurze podróży w Los Angeles.

Zadebiutowała u boku Marlona Brando w obsypanym nagrodami filmie Joshuy Logana "Sayonara" (1957). Dramat opowiadał o "zakazanej miłości" i rozgrywał się podczas wojny koreańskiej. Brando grał pilota myśliwca Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych, a Taka japońską tancerkę. Para zakochuje się w sobie, jednak w tamtych czasach takie związki nie były mile widziane.

Film "Sayonara" był nominowany do Oscara aż w 10 kategoriach, w tym za najlepszy film. Ostatecznie zdobył 4 nagrody Amerykańskiej Akademii. Statuetki otrzymali m.in. aktorzy drugoplanowi - Red Buttons i Miyoshi Umeki (była ona pierwszą kobietą pochodzenia azjatyckiego, która otrzymała Oscara).

Bosley Crowthe, recenzent gazety "The New York Times", napisał o Miko, że to "jedno z najbardziej ekscytujących odkryć filmowych od wielu lat" i "piękność przypominająca dźwięk fletu - cudowna, pogodna i kojąca".

Zdjęcie Miiko Taka i Marlon Brando w filmie "Sayonara" (1957) / materiały prasowe

Po swoim rewelacyjnym debiucie aktorskim Miiko Taka zaczęła pojawiać się w filmach u boku takich hollywoodzkich gwiazd, jak Glenn Ford, Bob Hope, James Garner i Cary Grant.



Aktorka wystąpiła również w popularnym serialu telewizyjnym "Szogun" (1980), w którym główną rolę grał Richard Chamberlain.