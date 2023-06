Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Sopocie: Figura, Drzymalska, Mecwaldowski

Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Sopocie: Co w programie?

Najważniejszymi sekcjami festiwalu są trzy międzynarodowe konkursy filmowe. Pierwszy z nich to konkurs pełnometrażowych filmów fabularnych "Nowe Wizje", prezentujący kino artystyczne z całego świata, gdzie tematem przewodnim są nowe wizje współczesnego świata.

W programie sekcji znalazły się produkcje przedpremierowe z Brazylii, Finlandii, Chorwacji, Izraela i USA, w tym m.in. nagrodzona na festiwalu Tribeca "Cherry" Sophie Galibert, pokazywany premierowo na tegorocznym Berlinale izraelsko-niemiecko-polski "Delegation", nagrodzony w Karlowych Varach "Wujek", a także najciekawsze polskie debiuty sezonu: "Chleb i sól" Damiana Kocura, współprodukowany przez Wima Wendersa "Roving Woman" Michała Chmielewskiego oraz "Braty" Marcina Filipowicza.

Drugi z festiwalowych konkursów, to konkurs shortów - krótkich fabuł i animacji, najstarsza festiwalowa sekcja, do której zgłoszono w tym roku ponad 2,5 tys. krótkich produkcji z całego świata. Do selekcji festiwalowej trafiło 40 filmów z kilkunastu krajów, w tym takich jak: Malezja, Indonezja, Turcja, Palestyna oraz Iran.

Trzeci międzynarodowy konkurs to konkurs kina skandynawskiego, który jest nowością na sopockim festiwalu.

Wideo "Braty: Zwiastun

Na festiwalu - jak zapowiedzieli organizatorzy - nie zabraknie również spotkań z twórcami filmów. W tym roku po projekcjach spotkać się będzie można m.in. z Anną Jadowską, reżyserką uznanego i nagradzanego filmu "Kobieta na dachu", Katarzyną Figurą po filmie "Chrzciny", Sandrą Drzymalską, odtwórczynią jednej z głównych ról w nominowanym do Oscara filmie "IO" Jerzego Skolimowskiego czy Wojciechem Mecwaldowskim po filmie "Niebezpieczni dżentelmeni".

W tym roku organizatorzy zapraszają na kolejną, 8 edycję Koncertu Muzyki Filmowej, który tym razem odbędzie się w kameralnej formule, łącząc brzmienia muzyki symfonicznej i elektronicznej z filmów z lat 80. oraz współczesnych produkcji. Koncert odbędzie się 5 czerwca na Scenie Kameralnej Teatru Wybrzeże.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Kobieta na dachu" [trailer] materiały prasowe

Pokazy filmowe, wydarzenia specjalne i muzyczne odbywają się w kilku lokalizacjach: w sopockim Multikinie, Teatrze Boto, na Scenie Kameralnej Teatru Wybrzeże, Goyki 3 Art Inkubatorze, Klubogalerii 3 Siostry oraz spółdzielni Dwie Zmiany.

Informację na temat festiwalu i programu dostępne są na stronie festiwalu.