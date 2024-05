Jesse Eisenberg debiutował w serialu telewizyjnym Luzik Guzik (w latach 1999-2000), za który został nominowany do Nagrody Młodych Artystów. Szerszej publiczności został zaprezentowany, gdy zagrał główną rolę w produkcji "The Social Network", zagrał tam postać Marka Zuckerberga, współzałożyciela serwisu społecznościowego Facebook. Jak opisuje swoje relacje z Polską?

Jesse Eisenberg o swoich korzeniach

Jak sam aktor przyznaje, Polska bardzo mu się podoba, a jego rodzina pochodzi z okolic Lublina, a sam jest blisko związany z naszym krajem - jego żona, Anna Strout, pochodzi z Łodzi. Gdy dorastał, wielokrotnie odwiedzał swoją rodzinę w Szczecinie.



Gdy postanowił skierować swoją karierę w stronę pisania scenariuszy, podjął się pisania o Polsce, ponieważ, jak sam przyznaje, relacja między amerykańskimi żydami i Polakami jest według niego fascynująca.

“Ogólnie rzecz biorąc, bardzo kocham Polskę".

Z ciekawostek warto zaznaczyć, że w trakcie zdjęć do nowej produkcji, Eisenbergowi udało się dotrzeć do domostwa, które zamieszkiwała rodzina aktora w 1938 roku. Również tam udało się wykonać kilka ujęć i jak przyznał aktor, było to dość osobiste przeżycie.

“Miłosny ból": Jaki jest nowy film Eisenberga?

Jesse Eisnberg stwierdza, że jego najnowsza produkcja może być dla Polaków naprawdę interesująca, głównie ze względu na to, że pokazuje amerykańskie spojrzenie na nasz kraj. Czy faktycznie możemy wyczuć przywiązanie do Polski?

Zachęcamy do zobaczenia całości wywiadu, w którym aktor wypowiada się o niepewności w swoim zawodzie, o tym, kim czuje się bardziej: aktorem czy pisarzem, a także czy planuje starać się o polskie obywatelstwo. Szczegóły poznacie słuchając wywiadu Dominiki Tarczyńskiej.