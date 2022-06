Mieczysław Voit był "rozpracowywany" przez organa bezpieczeństwa PRL

Mieczysław Voit znalazł się w zainteresowaniu UB już w 1948 roku (był wówczas uczniem Liceum Sztuk Plastycznych w Krakowie), kiedy to nielegalnie usiłował wyjechać z Polski na Zachód. W maju 1985 roku otrzymał zastrzeżenie wyjazdów zagranicznych do "wszystkich krajów świata" na okres 2 lat.

Instytut Pamięci Narodowej umieścił właśnie aktora w katalogu osób "rozpracowywanych". W takim katalogu "nie mogą być umieszczone osoby, wobec których stwierdzono istnienie dokumentów świadczących, że były pracownikami, funkcjonariuszami lub żołnierzami organów bezpieczeństwa państwa lub z tymi organami współpracowały". Voit nigdy ze służbami PRL nie współpracował.



Reklama

Mieczysław Voit: Wybitny polski aktor

Mieczysław Voit był jednym z najwybitniejszych polskich aktorów. Absolwent PWST w Krakowie, związany z teatrami w Krakowie, Warszawie i Łodzi.



Urodził się 2 sierpnia 1928 roku w Kaliszu. Pochodził z rodziny o patriotycznych tradycjach. Jego ojciec, Roman Voit, był członkiem POW, oficerem WP, (uczestnikiem walk o Lwów 1918-1919, oraz wojny polsko-bolszewickiej), a w II RP wybitnym działaczem społecznym oraz bankowcem.

Mieczysław Voit dzieciństwo spędził w Kaliszu oraz Katowicach, a tuż przed wojną rodzina osiadła w Tarnopolu, gdzie jego ojciec pełnił funkcję dyrektora Banku Polskiego. We wrześniu 1939 roku, wraz z rodzicami znalazł się we Lwowie, gdzie po agresji Sowietów rodzina została na zawsze rozdzielona. Jego ojciec aresztowany przez NKWD trafił do łagrów. Matka wraz z Mieczysławem i jego rodzeństwem wyjechała do Nowego Targu.

Po zakończeniu wojny Mieczysław Voit uczył się w Liceum Sztuk Plastycznych w Krakowie, następnie ukończył PWST w Krakowie. W latach 1948-1952 rozpoczął swoją karierę aktorską w Teatrze Rapsodycznym Mieczysława Kotlarczyka, tym samym, w którym w czasie wojny występował Karol Wojtyła.

"Krzyżacy": Pierwsza historyczna superprodukcja 1 / 8 W środę, 2 września 2015, mija 55 lat od premiery "Krzyżaków" Aleksandra Forda. Był to pierwszy polski supergigant historyczny, zrealizowany na zamówienie władz z okazji 550. rocznicy grunwaldzkiego zwycięstwa. Spektakularna ekranizacja popularnej powieści, mimo obciążeń ideologicznych ciągle imponująca stroną wizualną; a przede wszystkim - kasowy przebój i najchętniej oglądany polski film wszech czasów. Źródło: East News/POLFILM udostępnij

Przez kilkadziesiąt lat stworzył wiele niezapomnianych kreacji teatralnych i filmowych: między innymi podwójną rolę księdza Suryna i cadyka w głośnym filmu Jerzego Kawalerowicza, "Matka Joanna od Aniołów" (1960) czy Kunona von Lichtensteina w "Krzyżakach" Aleksandra Forda (1960).

Ze względu na aktorskie emploi, tembr głosu, wyrazistość, a przede wszystkim znakomity warsztat aktorski, Voit był często obsadzany w rolach władców (m.in. Otton z Tyńca w "Bolesławie Śmiałym" W. Lesiewicza), arystokratów (książę Mżawanadze w "Stawce większej niż życie" A. Konica, hr. Wrzosowicz w "Potopie" J. Hoffmana), dyplomatów (minister Sazonow w "Polonia Restituta" B. Poręby), duchownych (kapłan Samentu w "Faraonie" J. Kawalerowicza, pastor Hubina w "Samotności we dwoje" S. Różewicza, spowiednik w "Alchemiku" J. Koprowicza), czy też inteligentów (prof. Geist w "Lalce", prof. Dąb-Rozwadowski w serialu "Alternatywy 4").

Mieczysław Voit inwigilowany przez UB

Mieczysław Voit znalazł się w kręgu zainteresowania UB już w 1948 roku, kiedy to nielegalnie usiłował wyjechać z Polski na Zachód. Celem wyjazdu było spotkanie z ojcem, który cudem ocalał z wojennej pożogi i mieszkał w Londynie. Zatrzymany na granicy czechosłowacko-niemieckiej, został przekazany stronie polskiej i osadzony na kilka miesięcy w więzieniu za próbę nielegalnego przekroczenia granicy.

Po 1981 roku aktor zaangażował się w działalność środowisk katolickich i opozycyjnych. W czasie stanu wojennego i po nim, uczestniczył w potajemnych przedstawieniach o tematyce patriotyczno-religijnej, w których jasno wyrażał swój negatywny stosunek do rzeczywistości komunistycznej. Z tego też powodu Mieczysław Voit otrzymał zastrzeżenie wyjazdów zagranicznych oraz odmowę wydania paszportu na wyjazd do Włoch na spotkanie z papieżem Janem Pawłem II.



Zdjęcie Mieczysław Voit i Wojciech Malajkat na planie filmu "Stan strachu" (1989) / Krzysztof Wellman/Afa Pixx / Getty Images

Inwigilowany stale przez SB i jej tajnych współpracowników, był objęty rozpracowaniem przez Biuro Studiów MSW. Z analizowanych akt wynika, że Mieczysław Voit otrzymał w maju 1985 roku zastrzeżenie wyjazdów zagranicznych do "wszystkich krajów świata" na okres 2 lat.

Z zachowanych zapisów ewidencyjnych wynika, że w latach 1960-1982 aktor wielokrotnie był odnotowywany w kartotece Biura "B" MSW z powodu kontaktów z cudzoziemcami oraz dyplomatami z krajów kapitalistycznych (Belgia, Francja).

Mieczysław Voit był jednym z lektorów czytających radiową wersję Biblii Tysiąclecia. W radio przeczytał wiele książek, dostępnych w postaci audiobooków. Ostatnią rolą filmową Voita był Nieznajomy w "Czarnych słońcach" (1992) Jerzego Zalewskiego.

Aktor zmarł 31 stycznia 1991 roku w Warszawie.

"Matka Joanna od Aniołów": Konflikt uczuć 1 / 6 Film "Matka Joanna od aniołów" (1960) Jerzego Kawalerowicza powstał na motywach opowiadania Jarosława Iwaszkiewicza, wydanego w 1946 roku. Autorem scenariusza był Tadeusz Konwicki. Akcja utworu literackiego i filmu toczy się w XVIII wieku na Smoleńszczyźnie, w położonym na odludziu klasztorze. Miejscowe zakonnice, wraz z ich przeoryszą Joanną, opętał diabeł. Z pomocą zgromadzeniu przybywa młody egzorcysta - ksiądz Suryn. Jego zabiegi, modlitwa i umartwienia okazują się jednak bezowocne. Co więcej, kapłanowi zaczyna się udzielać atmosfera dziwnego niepokoju, panująca w klasztorze. Ksiądz postanawia uleczyć ukochaną kobietę nawet za cenę grzechu śmiertelnego... Źródło: East News Autor: ZRF "Kadr" udostępnij