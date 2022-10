Nie żyje aktor Mieczysław Gajda

Nie żyje aktor teatralny i filmowy Mieczysław Antoni Gajda - poinformował w poniedziałek za pośrednictwem Facebooka Teatr Nowy im. Kazimierza Dejmka w Łodzi, na deskach którego artysta przez wiele lat występował. Mieczysław Gajda miał 77 lat.

"Poniedziałkowy poranek zaskoczył nas niezwykle smutną wiadomością. Odszedł nasz kolega, wieloletni członek zespołu aktorskiego Teatru Nowego - Mieczysław Antoni Gajda. Zagrał w wielu znanych spektaklach, m.in. w 'Pornografii', 'Porwaniu Sabinek', 'Balladynie', 'Mistrzu i Małgorzacie', czy 'Romansie z Czechowem' w 2007 roku. Składamy wyrazy współczucia całej rodzinie" - przekazano.

Reklama

Mieczysław Antoni Gajda: Kariera

Mieczysław Antoni Gajda urodził się 19 września 1945 roku w Łodzi. Jak podaje filmpolski.pl, w 1969 roku ukończył Wydział Aktorski PWSFTviT w Łodzi. W tym samym roku zadebiutował na scenie.



Związany był z teatrami: Dramatycznym w Szczecinie (1969-75), im. Żeromskiego w Kielcach (1976-77), Powszechnym w Łodzi (1977-84, 1986-92), Nowym w Łodzi (1984-86, 1992-93, 2003-09), Muzycznym w Łodzi (1993-94, 1997-2003).

Gajda występował również przed kamerą. Grał w spektaklach telewizyjnych, a także popularnych filmach i serialach. Wystąpił m.in. w "Stawce większej niż życie". W odcinku "Wiem, kim jesteś" wcielił się w postać tajniaka Helmutha. Pojawił się też w serialu "Rycerze i rabusie" oraz w filmach "Dzień oczyszczenia", "Orinoko" czy "20 lat później".

Był także aktorem dubbingowym oraz śpiewającym. W latach 80. XX wieku współpracował z audycją "Wesoły Autobus" przygotowywaną na antenę ogólnopolską w rozgłośni Polskiego Radia w Łodzi. "Jego obecność była dla nas bezcenna. Miał znakomity głos i był bardzo muzykalny. Jego sceniczny talent przyciągał widownię" - powiedziała Małgorzata Warzecha z redakcji kultury Radia Łódź na stronie radia.

Mieczysław Antoni Gajda: Kompromitująca wpadka TVP Info

W poniedziałek informację o śmierci cenionego aktora podało wiele serwisów, w tym TVP Info. Portal popełnił jednak ogromną wpadkę. Na zdjęciu dołączonym do artykułu widniał inny aktor. Opublikowano fotografię Mieczysława Gajdy, artysty o tym samym imieniu i nazwisku, który zmarł w 2017 roku.



Zdjęcie TVP info pomyliło aktorów fot. Facebook/tvp.info / materiały prasowe

Pod postem TVP Info na Facebooku, gdzie udostępniono tekst, pojawiło się mnóstwo komentarzy, w których internauci od razu wyłapali błąd. Niektórzy apelowali, aby zdjęcie niezwłocznie poprawić.

"Taka jest wiedza i rzetelność TVP info. Dlatego nie oglądam tego dziadostwa", "Właśnie wskrzesiliście nieżyjącego od 2017 aktora po to, żeby go uśmiercić", "Doszło tu do 'cudownego' zmiksowania dwóch osób: zmarłego w 2017 roku Mieczysława Gajdy z Mieczysławem Antonim Gajdą - rzetelność na najwyższym poziomie. P.S. Nawet zdjęcie jest niewłaściwe..." - pisali oburzeni czytelnicy.