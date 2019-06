"Midway": Wojenna superprodukcja Rolanda Emmericha

Roland Emmerich, twórca kasowych hitów: "Dzień niepodległości", "Godzilla" i "Pojutrze", powraca z kolejną superprodukcją. "Midway" na ekranach polskich kin pojawi się 8 listopada 2019 roku.

"Midway" to epicka opowieść o jednej z najsłynniejszych bitew lotniczo-morskich w historii, która rozegrała się w dniach 4-7 czerwca 1942 roku w pobliżu atolu Midway na Oceanie Spokojnym.

To historia o braterstwie, przyjaźni, a przede wszystkim odwadze dowódców i żołnierzy, którzy zatriumfowali nad potężnym przeciwnikiem.

W rolach głównych wystąpili: Luke Evans, Woody Harrelson, Patrick Wilson, Mandy Moore, Dennis Quaid, Ed Skrein, Alexander Ludwig, Aaron Eckhart oraz Nick Jonas.

Od udanego ataku Japończyków na Pearl Harbor w 1941 roku wszystko układało się po myśli wroga. Cesarskie Siły Zbrojne kontynuowały ekspansję na południe. Ich celem była operacja przeciwko Australii, opanowanie Aleutów oraz zdobycie Midway. Amerykańska baza na atolu Midway była ważnym punktem strategicznym, jego zdobycie zdecydowanie poszerzyłoby kontrolę Japończyków na Pacyfiku. Jednak zdobycie Midway nie było celem samym w sobie, Japończycy pragnęli przede wszystkim zniszczyć lotniskowce US Navy.



Plany admirała Isoroku Yamamoto początkowo nie spodobały się Sztabowi Generalnemu Marynarki, a także Cesarskiej Armii. Sytuacja uległa zmianie po nalocie bombowym na Tokio. Yamamoto dostał zielone światło dla swoich planów. Atak nastąpił 4 czerwca o godz. 4:30 nad ranem. Spryt i niezwykła strategia amerykańskich dowódców doprowadziły do pierwszej porażki floty japońskiej od 350 lat.

Klęska Japończyków złamała ich strategię wojny na Pacyfiku. Do końca wojny nie odzyskali strategicznej inicjatywy. Był to dla nich tak wielki cios, że postanowili całkowicie utajnić to wydarzenie przed społeczeństwem.

Bitwa o Midway do dziś uznawana jest za punkt zwrotny w wojnie na Pacyfiku.