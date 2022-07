Mickey Rooney Jr. zmarł w sobotę w swoim domu w Glendale w Arizonie w wieku 77 lat, a przyczyna śmierci jest nieznana.

Jego matką była Betty Jane Baker, piosenkarka i zwyciężczyni konkursu piękności Miss Alabama w 1944 roku. Po raz pierwszy spotkała Mickeya Rooneya, gdy stacjonował w armii amerykańskiej w Birmingham w stanie Alabama podczas II wojny światowej. Została drugą z jego ośmiu żon, byli małżeństwem od 1944 r. do rozwodu w 1948 r.

Mickey Rooney Jr.: Kim był?

Mickey Rooney Jr. urodził się 3 lipca 1945 roku w Birmingham w Alabamie. On i brat, Tim Rooney zostali zatrudnieni jako zastępcy członków obsady w programie ABC "Mickey Mouse Club" w 1955 roku. Wzięli udział w kilku odcinkach, lecz zostali zwolnieni po wybrykach na planie. W tym samym czasie został zwolniony także inny członek, Paul Petersen, który tak opisał Rooneya:

Reklama

"Mickey Junior był wysoki i utalentowany" – napisał. "Mógł śpiewać, tańczyć, grać... i mieć kłopoty. Nasza trójka została zwolniona za zachowanie, które nie czyni z ciebie "myszki"!"

Zdjęcie Mickey Rooney wraz z synem / Bettmann / Contributor / Getty Images

Mickey Rooney Jr. był wszechstronnie uzdolniony muzycznie. Grał na gitarze, klawiszach, basie, perkusji i harmonijce ustnej.

"Moja babcia miała ukulele" – powiedział w wywiadzie z 2001 roku dla gazety "Riverside Press-Enterprise". "Kiedy miałem 11 lat, zapytała, czy chciałbym, żeby pokazała mi kilka akordów. Umieściłem je na gitarze klasycznej i nie mogłem przestać grać".

W latach 60. nagrał utwory, w tym "The Wandering Wind", "The Choice Is Yours" i "It Certainly Ain't a Nice Thing".

Mickey Rooney Jr.: Życie prywatne

Zanim poznał Chrissie Brown około 18 lat temu, Rooney Jr. był żonaty z Merci Montello i Laurą Hollander. Podobno przezwyciężył problemy z narkotykami i alkoholem, które nękały go w całym jego życiu. Rzucił także palenie.

"Był wspaniałym człowiekiem" – powiedziała. "Przez ostatnie 18 lat ze mną i moją rodziną był aniołem".

Instagram Post

Zobacz też:

Jerzy Dobrowolski odszedł 35 lat temu

Teresa Iżewska: Aktorka wyklęta

Busisiwe Lurayi: Gwiazda serialu Netfliksa zmarła w wieku 36 lat