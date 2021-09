​Michelle Yeoh: Jak pokonała Jackiego Chana

Już w piątek na ekrany kin wchodzi najnowsze komiksowe widowisko Marvela/Disneya, film "Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni". Jedną z gwiazd tej produkcji jest Michelle Yeoh, najbardziej rozpoznawalna żeńska gwiazda kina kung-fu. W rozmowie z "The Guardian", aktorka opowiedziała o tym, jak przekonała Jackiego Chana do tego, że kobiety nadają się do grania w filmach akcji. Zamiast dyskutować, skopała mu tyłek.

Michelle Yeoh na plakacie filmu "Shang Chi i legenda dziesięciu pierścieni" /materiały prasowe