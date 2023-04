"Jestem przeszczęśliwa z mojego powrotu do rodziny 'Star Trek' i roli, którą kocham od tak dawna. 'Section 31' był bliski mojemu sercu, odkąd rozpoczęłam przygodę z Philippą wraz ze startem nowej złotej ery uniwersum 'Star Treka'. Nadejście jej wielkiej chwili to spełnienie moich marzeń. Szczególnie w roku, który nauczył mnie, by nigdy nie rezygnować ze swoich marzeń" - skomentowała start prac nad nowym filmem Michelle Yeoh .

"Star Trek: Section 31": Co wiemy o filmie?

Film "Star Trek: Section 31" zrealizują weterani tego uniwersum. Scenariusz napisze Craig Sweeny, a reżyserią zajmie się Olatunde Osunsanmi. Grana przez Yeoh cesarzowa dołączy do tajnego oddziału Gwiezdnej Floty, który ma chronić Federację Zjednoczonych Planet. Jednocześnie Georgiou będzie musiała stawić czoła skutkom własnych błędów z przeszłości.

Historia "Section 31" sięga 2017 roku, o czym przypomniał producent serialu, Alex Kurtzman. "Jeszcze przed emisją 'Star Trek: Discovery' Michelle podzieliła się pomysłem spin-offu o jej postaci. Sześć lat później w końcu powstanie, niedługo po jej oszałamiającym zwycięstwie. Nasza legendarna przyjaciółka zbada teraz nowe, nieznane zakątki uniwersum" - zapewnił.

Serialowe uniwersum "Star Treka" rozwija się w najlepsze. W 2024 roku premierę będzie miał piąty i ostatni sezon serialu "Star Trek: Discovery", a niedawno zakończył się inny serial, którego bohaterem był kapitan Picard. Zamówiony jest też młodzieżowy serial "Star Trek: Starfleet Academy", kontynuowane będą projekty "Star Trek: Strange New Worlds" oraz animowany "Star Trek: Lower Decks".