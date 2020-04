Michelle Obama bohaterką dokumentu

"Zastanawiam się nad tym, co chcę teraz robić. Na czym mi zależy. Potrzeba czasu na to, by rozgryźć, co to oznacza" - mówi o powrocie do "normalnego" życia po prezydenturze męża Michelle Obama w zapowiedzi filmu dokumentalnego "Becoming". Film będzie można zobaczyć na Netfliksie od 6 maja.

Dokument wyreżyserowany przez Nadię Hallgren zapowiadany jest jako intymny portret Michelle Obamy /Mark Wilson /Getty Images

Wyreżyserowany przez Nadię Hallgren dokument zapowiadany jest jako intymny portret Michelle Obamy. Został zarejestrowany w trakcie zmiany, jaka nastąpiła nie tylko w jej życiu, ale i historii kraju po tym, jak Barack Obama zakończył ośmioletni okres spędzony w Białym Domu. Film ma zaoferować rzadką możliwość spojrzenia z bliska na życie byłej Pierwszej Damy i zabrać widza razem z nią w podróż po 34 miastach Stanów Zjednoczonych. W trakcie tej podróży spotykała się z miejscowymi społecznościami, których członkowie dzielili się z nią swoimi historiami swojego życia.

W związku z premierą dokumentu na instagramowym koncie Michelle Obamy pojawiło się jej oświadczenie. "Z radością informuję was, że 6 maja na Netflix trafi film dokumentalny 'Becoming'. Jego reżyserka Nadia Hallgren przyjrzała się mojemu życiu i doświadczeniom życiowym w trakcie trasy poprzedzającej wydanie moich pamiętników" - pisze Michelle Obama.

"Podczas trwających miesiącami spotkań poznałam ludzi z całego kraju. Spotykaliśmy się z młodymi, starymi, w małych i większych grupach. Dzieliliśmy się naszymi zmartwieniami, radościami, marzeniami. Rozmawialiśmy o przeszłości i wyobrażaliśmy sobie lepszą przyszłość. Wciąż bliskie są mi te wspomnienia, a łącząca nas więź jest teraz jeszcze mocniejsza, gdy w obliczu pandemii martwimy się o naszych najbliższych" - wyjaśnia była Pierwsza Dama.

"Wiem, że ciężko teraz być pełnym nadziei, ale mam nadzieję, że podobnie jak ja, odnajdziecie w tym filmie radość i odrobinę wytchnienia. Nadia to utalentowana artystka, która rozumie siłę społeczności i, co ważne, potrafi pokazać ją w magiczny sposób" - zachęca do obejrzenia filmu dokumentalnego "Becoming" Michelle Obama.