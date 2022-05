Michele Morrone urodził się 3 października 1990 roku w Bitonto we Włoszech. Jest aktorem, piosenkarzem, modelem i projektantem mody.

Pochodzi z rodziny katolickiej, w której urodził się jako Vizzolo Predabissim, syn Angeli, krawcowej, i Natale’a, pracownika budowlanego. Jego ojciec zmarł 18 kwietnia 2003 roku, gdy Michele miał 12 lat.

Światową sławę zdobył za sprawą roli Dona Massima Torricelliego w filmie "365 dni" na podstawie bestsellerowej powieści Blanki Lipińskiej. Produkcja biła rekordy popularności i stała się najpopularniejszym polskim kinowym hitem roku 2020.

Gwiazdor spełnia się także jako wokalista. Wykonał m.in singiel promujący pierwszy film - "Feel It". W 2020 roku ukazał się jego pierwszy i do tej pory jedyny album studyjny pt. "Dark Room".

Na swoim koncie ma także debiut w Indiach. Wziął udział w teledysku do utworu "Mud Mud Ke" gdzie partneruje mu bollywoodzka gwiazda Jaqueline Fernandez.

Sukces produkcji "365 dni" pozwolił mu także nawiązać współpracę z najlepszymi domami mody, m.in. Dolce & Gabbana i "Guess by Marciano". W 2020 roku wprowadził na rynek markę damskiej bielizny.

Michele Morrone: Bieda i depresja

Jak się okazuje, życie aktora nie zawsze było kolorowe. Michele Morrone w przejmującym wpisie opublikowany na Instagramie w lutym 2020 wyznał, że jeszcze niedawno cierpiał na depresję i nie miał pieniędzy.

Fotografię z premiery filmu "365 dni" opatrzył przejmującym opisem, w którym opowiedział, jak jeszcze niedawno wyglądało jego życie. Okazuje się, że aktor jakiś czas temu się rozwiódł, a rozstanie z małżonką nie było dla niego łatwe. Co więcej, mężczyzna miał również kłopoty finansowe.

"Półtora roku temu miałem już wszystko porzucić, nie chciałem już działać. Byłem w ciężkiej depresji po rozwodzie z żoną. Pracę jako ogrodnik znalazłem w odległej wiosce liczącej 1000 mieszkańców, ponieważ nie miałem już pieniędzy w kieszeni" - wspominał aktor.

Aktor postanowił także wykorzystać okazję, aby zwrócić się do swoich fanów z wyjątkowym wyznaniem. "Ale życie jest dziwne, kiedy jesteś przygnębiony, przeznaczenie stawia przed sobą odpowiedni pociąg i jeśli jesteś silny, możesz do niego wsiąść. Zawsze wierz w siebi ... ZAWSZE" - napisał Morrone.

W 2014 aktor poślubił Roubę Saadeh, libańską stylistkę. Mają dwóch synów, Marcuda (ur. 2014) i Brado (ur. 2018). Para rozwiodła się w 2018 roku po prawie ośmiu wspólnych latach.

"Nie mam słów na całą miłość, którą mi dajecie. Budzę się codziennie rano zalewany tysiącami wiadomości (...) Jestem wzruszony, bo to się naprawdę dzieje. Nie mogę nawet wyjść spokojnie na ulicę, ale to miłe uczucie" - mówił aktor po premierze "365 dni" .



Nie ukrywał wtedy głębokiego wzruszenia, a w jego oczach pojawiły się łzy. Morrone wyjaśnił, że płacze, bo - w przeciwieństwie do filmowego Massimo - ma wrażliwy charakter. "Chcę wam też powiedzieć, że nie jestem postacią, którą gram, nie jestem taką złą osobą" - wyznał Michele Morrone.



"365 dni: Ten Dzień": Ciarki żenady?

Obraz "365 dni: Ten Dzień' jest kontynuacją "365 dni", który znalazł się na liście Top 10 Netfliksa w ponad 90 krajach i zajął czwarte miejsce wśród najczęściej wyszukiwanych filmów w Google na całym świecie w 2020 roku.

Laura i Massimo znów są razem, gorętsi niż kiedykolwiek. Niestety, sprawy komplikują rodzinne więzi Massimo i tajemniczy mężczyzna, który pojawia się w życiu Laury, pragnąc zdobyć jej serce i zaufanie... za wszelką cenę.

"W tym momencie powinienem napisać coś o fabule ' 365 dni: Tego dnia ' . Niestety, film Barbary Białowąs i Tomasza Mandesa jest dziełem niemal afabularnym, składającym się w większości ze sklejek montażowych, okraszonych kiczowatą muzyką i scen symulowanego seksu, jakby wyjętych z przeciętnego soft porno" - pisze o filmie recenzent Interii Jakub Izdebski.



"365 dni: Ten dzień": Kontynuacja erotycznego hitu Netfliksa 1 / 7 Anna Maria Sieklucka nie ukrywa swojej ekscytacji premierą kolejnej części trylogii. "'Ten dzień' pozwala na nowo spojrzeć na dojrzalszą postać Laury, z pewnością nie brakuje również niespodzianek. Bardzo się cieszę, że mogłam wzbogacić rolę Laury i pokazać widzom tę postać z innej strony. Ta część sięga znacznie głębiej i mówi o relacji między dwojgiem kochanków, a Laura jest zdecydowanie silniejsza" - mówi aktorka. Źródło: materiały prasowe Autor: Netflix/Karolina Grabowska udostępnij

