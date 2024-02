Jak aktorka sama przyznała, od zawsze chciała grać, jednak realizacja jej marzeń nie należała do najłatwiejszych. Do szkoły aktorskiej dostałą się dopiero za trzecim razem. Nie miała planu "B", chciała próbować do skutku. Gdzie mogliśmy ją oglądać do tej pory i jak wygląda jej kariera?

Michalina Łabacz: Zosia z "Wołynia"

Michalina Łabacz urodziła się w 1992 roku. Długo nie mogła dostać się do szkoły aktorskiej, jednak po trzeciej próbie udało się dostać na Wydział Aktorski Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, który ukończyła w 2019.

Stała się rozpoznawalna dzięki roli Zosi w filmie Wojciecha Smarzowskiego zatytułowanego "Wołyń" . Za ten występ uhonorowano ją nagrodą za najlepszy debiut aktorski. Była również nominowana Orłów w kategoriach "Najlepsza główna rola kobieca" i "Odkrycie roku".



W kolejnych latach mogliśmy oglądać Michalinę Łabacz w kilku polskich, dobrych serialach. "Belfer" , "Rojst" , "Pod powierzchnią" - to były prawdziwie udane występy. Po raz ostatni zobaczyliśmy aktorkę w filmie "Wesele" Wojciecha Smarzowskiego, w którym wcieliła się w postać Kasi Wilk.

Na przestrzeni lat występowała również na deskach teatrów, również w Teatrze Telewizji.

Michalina Łabacz: "Lubię wzywania"

W czasie, gdy odbywały się przesłuchania do filmu "Wołyń", młoda aktorka była dopiero na pierwszym roku studiów. W wywiadzie przeprowadzonym dla Interii aktorka przyznała, że to nie był dla niej problem.

"Bardzo lubię wyzwania! Poza tym, gdy przeczytałam scenariusz, wydarzyło się coś, co było dziwne i magiczne równocześnie, ponieważ naprawdę w jakiś sposób poczułam tę postać. Chciałam ją zagrać, dlatego nie było dnia, żebym nie sprawdzała maila."

Dodała również:



"Sporo osób mówiło mi, że zostałam rzucona na głęboką wodę, ale tak naprawdę głębszej wody wymarzyć sobie nie mogłam. Spełniło się moje największe marzenie, bo Wojtka Smarzowskiego od zawsze podziwiam i bardzo cenię. Jego kino przeraża, ale też intryguje i zachwyca, przez co tym bardziej chciałam wejść w ten świat."



W trakcie tej rozmowy podkreśliła, że chciałaby pogodzić pracę w teatrze i na planach filmowych. Wie, że jest to trudna sztuka, bo oba te zajęcia są wymagające i bardzo zajmujące, ale nie chciałaby z niczego rezygnować. Jednak w ostatnich latach dużo częściej mogliśmy oglądać aktorkę na deskach Teatru Narodowego, niż na ekranach kin czy telewizorów.

Michalina Łabacz: "Opowieści Lasku Wiedeńskiego"

Jedną z ostatnich sztuk, w której wystąpiła Michalina Łabacz są "Opowieści Lasku Wiedeńskiego", w którym wcieliła się w postać Marianny. Sztuka jest portretem społeczeństwa, w którym rodzi się faszyzm. Bohaterka Łabacz pragnie wielkiej miłości, a jej marzeniem jest taniec. Jednak jej życie nie będzie łatwe, a bunt przeciwko wszystkiemu i wszystkim nie okaże się skuteczny.

Aktorka nie zdradza zbyt wiele szczegółów ze swojego życia prywatnego, a na swoim Instagramie dzieli się głównie zdjęciami związanymi z pracą: fotografiami ze spektakli, a od czasu do czasu obrazkami z wakacji.