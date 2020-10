Michał Żurawski w serialu "Król". Złamał rękę na początku zdjęć

W trakcie pracy nad jedną ze scen do serialu "Król", Michał Żurawski uderzył dłonią w ścianę i pękła kość. Był to nie lada problem dla ekipy filmowej, gdyż do incydentu doszło na początku okresu zdjęciowego. Co gorsza, na aktora czekały sceny walk bokserskich.

Michał Żurawski (w środku) i pozostałe gwiazdy "Króla" /materiały prasowe

Niewiele brakowało, żeby aktor pożegnał się ze swoją wymarzoną rolą już na początku zdjęć do "Króla".



"Podczas emocjonalnej sceny między Emilią [żona Szapiry - przyp. red.], graną przez Olę Pisulę i Jakubem, poszedłem za impulsem i uderzyłem pięścią w ścianę. Przez pół dnia nawet nie czułem zbytnio, że coś się stało, bo tylko trochę napuchła mi rękę. Dokończyliśmy tę scenę. Jednak musiałem pójść do lekarza" - Żurawski wspomina w rozmowie z PAP Life.



Operatorowi udało się nakręcić moment uderzenia w ścianę. Reżyser Jan P. Matuszyński na słuchawkach wręcz słyszał łamanie kości. Ta dramatyczna chwila weszła do ostatecznie zmontowanej wersji serialu.

"Przez parę tygodni nosiłem rękę w gipsie, potem w stabilizatorze. Żeby nie opóźniać zdjęć, musiałem ustawiać się do kamery drugim profilem. Natomiast sceny moich walk trzeba było przenieść na później" - opowiada Żurawski.

Ewentualna utrata roli byłaby dla niego ogromną stratą. Michał Żurawski wcielił się bowiem w główną postać serialu "Król", który jest ekranizacją bestsellerowej powieści Szczepana Twardocha. Kreuje postać Jakuba Szapiry, który jest żydowskim bokserem, a także członkiem gangu "Kuma" Kaplicy. Budzi strach i podziw mieszkańców Warszawy roku 1937.

Żurawskiego w tej odsłonie będziemy można oglądać od 6 listopada w Canal+.

Aktor jak tylko przeczytał "Króla", obiecał sobie, że gdyby miała powstać ekranizacja tej powieści, zrobi wszystko, żeby w niej zagrać. I od razu zapisał się na boks, by być dobrze przygotowanym do ewentualnej roli w adaptacji. Zanim odbyły się castingi do "Króla", już od półtora roku był na ringu.



Wideo "KRÓL" - nowy serial CANAL+ | oficjalny zwiastun