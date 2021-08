​Michał Żebrowski uczcił roczek syna intymnym zdjęciem

Pierwsze urodziny dziecka do w każdej rodzinie wielkie święto. Nie inaczej jest u Aleksandry i Michała Żebrowskich, którzy właśnie świętują roczek najmłodszego syna, Feliksa. Każde z nich zamieściło z tej okazji post na Instagramie, ale to zdjęcie opublikowane przez aktora budzi największe wzruszenie. W takiej sytuacji jeszcze nigdy go nie widzieliśmy!

Michał Żebrowski z żoną Aleksandrą /Piotr Molecki /East News