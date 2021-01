Michał Żebrowski: Kogut domowy

Michał Żebrowski - aktor, a przy tym dyrektor prywatnego Teatru 6. Piętro w żartobliwy sposób podkreślił, czym teraz się zajmuje. Ubrany w gatki w groszki z marsową miną prowadzi po podłodze wózek ze swoim najmłodszym dzieckiem. Zdjęcie, które opublikował na Instagramie podpisał: "Kogut domowy". Uwagę internautów przyciągnął jednak bohater drugiego planu.

Michał Żebrowski pokazał, jak spędza przymusowe bezrobocie /Jacek Domiński / Reporter

Żebrowski, który w polskim kinie grywał herosów, takich jak Geralt z Rivii, premier Władysław Grabski czy Jan Skrzetuski, w czasie zamknięcia ośrodków kultury, a więc przymusowego bezrobocia, dał do zrozumienia, że przejął obowiązki domowe.

Znakomitemu aktorowi pewnie do głowy, by jednak nie przyszło, że w po opublikowaniu najnowszego zdjęcia z nim w roli głównej, uwagę internautów skradnie... piękny, staromodny piec kaflowy, który znajduje się w tle.



W komentarzach posypały się zachwyty nad tzw. "kaflokiem", pytania, czy piec działa i sugestie, by Żebrowski napisał o nim coś więcej.

Instagram Post

Co do "koguta domowego"... aktor mógłby być zadowolony z wpisu jednego z internatów, że prezentuje się jak "męska wersja Lynette Scavo" z serialu "Gotowe na wszystko". Wśród fanek dominuje komentarz, że szkoda takiego koguta na rosół. Dlaczego akurat na rosół? Tego żadna z nich nie precyzuje.