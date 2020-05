Michał Żebrowski jak Ernest Hemingway?

Czasem wystarczy nieco zmienić swój wygląd, by nagle zacząć przypominać kogoś innego. Przekonał się o tym Michał Żebrowski, który w ostatnim czasie mocno posiwiał. On sam twierdzi, że upodabnia się do św. Mikołaja, ale część jego fanów ma na ten temat inne zdanie. Niektórzy widzą w nim kopię znanego pisarza.

Michał Żebrowski, kiedyś największy amant polskiego kina, dziś częściej widywany jest w Teatrze 6 piętro, który założył z Eugeniuszem Korinem. Jest również aktywny w mediach społecznościowych, w których ujawnia nieco prywatności z sielskiego życia na Podhalu i oczekiwania na trzecie dziecko, które wkrótce urodzi jego żona Aleksandra.



Obserwatorzy Żebrowskiego zwracają uwagę, że w ostatnich miesiącach mocno zmienił się jego wygląd - jego szpakowate włosy i zarost stały się niemal białe. "Jeszcze musi pan zapuścić włosy i Geralt, jak dawniej" - sugerowali fani jakiś czas temu w komentarzach na Instagramie.



Znacznie poważniejsza dyskusja rozgorzała jednak pod najnowszym zdjęciem Żebrowskiego. Fani aktora podzielili się na dwa obozy. Część osób przyznała rację aktorowi, który sam siebie porównał do św. Mikołaja. "Taki Mikołaj może przychodzić do mnie cały rok" - napisała jedna z fanek, a inna dodała: "Pod choinkę chcę lalkę, misia i puzzle. Nie, nie byłam grzeczna". "Byle wytrzymać do grudnia!" - skomentowałą kolejna. Wielu innych obserwujących dopatrzyło się jednak podobieństwa do Ernesta Hemingwaya - być może dlatego, że Żebrowski na zdjęciu występuje w golfie, a w takim stroju często pozował amerykański pisarz.

Zdjęcie Ernest Hemingway w 1960 roku / Loomis Dean/Time Life Pictures / Getty Images



Co ciekawe złośliwe przytyki odnośnie wyglądu aktora pisali głównie panowie, zdecydowana większość komentujących pań była zachwycona. "Facet przyprószony siwizną jest mega seksowny" - wyznała jedna z internautek. Fanki pisały również, że Żebrowski jest "pięknym mężczyzną" i starzeje się jak wino.



To nie przypadek, nie od dziś bowiem wiadomo, że męska siwizna to dla wielu kobiet silny bodziec erotyczny. Z badania "Ideał mężczyzny" przeprowadzonego w 2015 roku przez Millward-Brown na zlecenie magazynu "Playboy", wynika, że Polki uwielbiają szpakowatych mężczyzn. Seksuolodzy tłumaczą, że "szron" na włosach kojarzy się paniom z dojrzałością, stabilizacją, doświadczeniem i wiarygodnością, a to cechy poszukiwane przez płeć piękną. Ci, którzy boją się utraty atrybutów młodości, sięgają po odsiwiacze, ale Michał Żebrowski do tego grona nie należy.