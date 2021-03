Michał Żebrowski czyta "Pana Tadeusza". Jaki to ma związek z prezesem Orlenu?

Michał Żebrowski zamieścił na swoim profilu na Instagramie nagranie, w którym czyta fragment Inwokacji z "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza. Dlaczego pod postem aktor zamieścił hashtag: #orlen?

Reklama

Michał Żebrowski AKPA

Michał Żebrowski jest bardzo aktywny w mediach społecznościowych. W poniedziałek wieczorem zamieścił na swoim Instagramie nagranie, opatrzone hasztagami #pantadeusz, #inwokacja, #adammickiewicz, #orlen. Skąd #orlen w tym zestawieniu?



Michał Żebrowski w nagraniu czyta fragment Inwokacji z "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza. W pewnym momencie aktor zmienia nieco treść tekstu z "dzięcielina pała" na "dzięcielina... brudna pała, a to ewidentne nawiązanie do wypowiedzi prezesa Orlenu Daniela Obajtka.

Reklama

Obajtek użył takiego sformułowania ("brudna pała") w rozmowie, którą opublikowała "Gazeta Wyborcza".

Oto, co odczytał aktor na nagraniu:

"Do tych pól malowanych zbożem rozmaitem,

Wyzłacanych pszenicą, posrebrzanych żytem;

Gdzie bursztynowy świerzop, gryka jak śnieg biała,

Gdzie panieńskim rumieńcem dzięcielina... brudna pała".



Instagram Wideo

Przypomnijmy, że przed weekendem "Gazeta Wyborcza" opublikowała nagranie rozmowy Daniela Obajtka z pracownikiem małopolskiej spółki TT Plast.

"Skur**syn. Ten ch** pier***ony, brudna pała. Wkur*** mnie to, wiesz, ale co mam zrobić? (...) Stary buc, który na emeryturze powinien siedzieć po sześćdziesiątce, a drugi już, kur**, koło siedemdziesiątki ma. Ja już tracę, kur**, siły do myślenia. Ja się nie lubię poddawać" - tak na temat swojego wuja mówi na nagraniu Daniel Obajtek.

Więcej na ten temat można przeczytać w naszym serwisie Wydarzenia - kliknij!