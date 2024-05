"Życie dla początkujących": O czym będzie film?

"Życie dla początkujących" to historia nieśmiałej wampirzycy Moni (w tej roli Magdalena Maścianica), która ma jedną noc, by przekonać do nieśmiertelności Mirka (Bartłomiej Kotschedoff) - stworzonego przez siebie wampira, którego przypadkiem skazała na życie wieczne. Z pomocą przychodzi jej Czarek (Michał Sikorski) - totalnie śmiertelny chłopak, który bardzo kocha życie.

Za reżyserię filmu odpowiada Paweł Podolski, który wraz z Lynn Kucharczyk napisał scenariusz. Twórcy żartują, iż filmowcy w Polsce unikają kina wampirycznego przynajmniej z dwóch powodów: po pierwsze, bo boją się wampirów i nie chcą się do tego przyznać, a po drugie - boją się nocnych zdjęć, bo ekipie chce się spać.

"A co jeśli wampiry są w porządku? I co jeśli to ludzie zachowują się potwornie?" – zastanawia się reżyser. "Idąc dalej: jeśli ludzie nie wiedzą co zrobić z życiem, to co mają powiedzieć średnio ogarnięte wampiry, które zostały przez los skazane na życie wieczne? Do tego w Polsce. Z takich pytań zrodził się pomysł na 'Życie dla początkujących'. [...] Jedno jest pewne: to będzie bardzo długa noc. Wiem, bo ją nakręciłem" – żartuje reżyser.

"Monia boi się życia. Stoi w miejscu, przestępuje z nogi na nogę, odhacza kolejne spokojne i bezpieczne dni. Ale gdy przychodzi czas, pomimo strachu podejmuje ryzyko i za ten akt odwagi bardzo ją polubiłam. A i za to, że mogłam dzięki niej ponosić kły" – dodaje odtwórczyni roli głównej, Magdalena Maścianica.

"Życie dla początkujących": Film z Michałem Sikorskim w obsadzie

Dla Michała Sikorskiego "Życie dla początkujących" ma również osobisty wymiar. "Miałem okazję czytać wcześniej kilka tekstów Lynn Kucharczyk z czasów szkoły filmowej i zagranie w filmie na podstawie jej scenariusza absolutnie było i jest moim marzeniem!" – przyznaje aktor. "Tak oryginalny humor to coś, co nie zdarza się często w polskim kinie. Obraz, który jest zabawny, a jednocześnie dotyka refleksji na temat kruchości życia i braku zgody na przemijanie, to coś, w czym od lat pragnąłem wziąć udział jako aktor."

W obsadzie oprócz Magdaleny Maścianicy, Michała Sikorskiego i Bartłomieja Kotschedoffa znaleźli się: Małgorzata Rożniatowska, Wojciech Machnicki, komik Antoni Syrek-Dąbrowski, Katarzyna Skolimowska, Jolanta Wołłejko oraz Agnieszka Kudelska.

Za produkcję komedii odpowiada firma Autograf Anny Weredy. Autorem zdjęć jest Ernest Wilczyński, za kostiumy odpowiada Hanka Podraza, za scenografię - Radosław Zielonka, a za dźwięk - Piotr Pastuszak. Wampiry ucharakteryzowała Agnieszka Jońca .

Film jest współfinansowany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej.