Michał Koterski nagrał płytę z Marceliną Leszczak. "Rodzinne śpiewanie"

Michał Koterski zaznacza, że realizuje obecnie projekty, które stanowią dla niego spore wyzwania. Tłumaczy jednak, że udział w ambitnych przedsięwzięciach zawsze bardzo go cieszy, ponieważ dzięki temu może się rozwijać oraz zdobywać nowe doświadczenie zawodowe. Michał Koterski wraz z rodziną, w tym żoną Marceliną Leszczak, zamierza wydać płytę muzyczną. Przyznaje, że nie może doczekać się tego projektu i będzie to dla niego niezwykle ważny album. Chociaż na razie nie może mówić o szczegółach, gdy przyjdzie na to czas, zdradzi więcej informacji.

Już niedługo będzie można go zobaczyć w filmie "Gierek" w reżyserii Michała Węgrzyna, w którym wcieli się w tytułową rolę. Zapowiedź biografii Edwarda Gierka pojawiła się w mediach już kilka miesięcy temu. Jeszcze przed premierą jest o niej bardzo głośno. W roli żony polityka wystąpi Małgorzata Kożuchowska.

- Mogę tylko powiedzieć, że czekają mnie bardzo fajne wyzwania. Nie wiem, ile mogę zdradzić. Zdjęcia do filmu "Gierek" kończymy pod koniec września, więc to wyzwanie jeszcze ciągle jest w toku - mówi z rozmowie z Agencją Newseria Lifestyle Michał Koterski.

Aktor zdradza, że pracuje także nad muzycznym projektem. Razem ze swoją żoną zamierzają bowiem nagrać płytę. Michał Koterski zaznacza, że Marcelina Leszczak śpiewała już jako dziecko. Tłumaczy, że nie może powiedzieć nic więcej, ponieważ przedsięwzięcie jest w toku.

- Niebawem ukaże się płyta rodzinna. Mogę powiedzieć, że w projekcie bierze udział moja Marcela i chyba więcej nie mogę zdradzić. Będzie to jednak coś fantastycznego. Wspólne rodzinne śpiewanie, bardzo na to czekam - podkreśla.