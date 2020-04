Michael Madsen odtworzył słynną scenę ze "Wściekłych psów"

Nietypowy sposób wybrał Michael Madsen do tego, by przypomnieć swoim fanom o konieczności pozostawania w domu w czasie trwania pandemii koronawirusa. Aktor, który w filmie Quentina Tarantino "Wściekłe psy" wcielił się w rolę Pana Blondyna, powtórzył słynną scenę filmową, w której torturuje policjanta.

Scena z "Wściekłych psów", której towarzyszy piosenka "Stuck in the Middle with You" grupy Stealers Wheel, przeszła do historii kina. Po napadzie na jubilera, zakończonym strzelaniną z policją, grupa złodziei kryje się w opuszczonym magazynie. Tam próbują odkryć, który z nich jest zdrajcą. Pomóc ma w tym policjant schwytany przez Pana Blondyna, postać graną przez Michaela Madsena. Tańcząc wokół związanego policjanta, Blondyn torturuje go, odcinając mu ucho.



Nowe wideo, którym podzielił się Michael Madsen z fanami, nie jest aż tak drastyczne jak scena z "Wściekłych psów". Filmik zatytułowany "Stuck in the Middle with Who?" (Zgadnijcie, z kim utknęliśmy w domu?) został nagrany z perspektywy operatora. Kamera porusza się po kolejnych pomieszczeniach, w których znajdują się najbliżsi Madsena - jego żona oraz dzieci. Każdy z członków rodziny aktora ma w miejscu ucha zakrwawiony opatrunek. Szczególnie na niezadowoloną z powodu "obcięcia" ucha wygląda żona aktora, DeAnna Madsen.

Wideo "Stuck In The Middle with who?!": Michael Madsen powtarza kultową scenę

Na końcu nagrania pojawia się sam Michael Madsen ubrany w czarną marynarkę, białą koszulę i czarny krawat. To nawiązanie do kostiumu z "Wściekłych psów", z tą różnicą, że zamiast spodni od garnituru Madsen ma na sobie wygodne dresy. Tak ubrany zaczyna tańczyć do filmowej piosenki niczym jego filmowy bohater.

Wideo "Wściekłe psy": Przesłuchanie

Viralowy filmik kończy przesłanie: "Pozostańcie w domu. Bądźcie bezpieczni".