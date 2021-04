Michael Keaton wraca do roli Batmana

O tym, że Michael Keaton ponownie wcieli się w rolę Batmana, plotkowano od dawna. Do tego niespodziewanego powrotu miało dojść przy okazji powstającego właśnie filmu „The Flash”. Jednak dopiero teraz informacja ta została potwierdzona oficjalnie. Wiadomość o powrocie Michaela Keatona do roli Batmana podała reprezentująca go agencja aktorska ICM Partners.

Michael Keaton w kostiumie Człowieka-Nietoperza /Sunset Boulevard/Corbis /Getty Images

Zdjęcia do superbohaterskiej produkcji reżyserowanej przez Andy’ego Muscchiettiego rozpoczęły się w poniedziałek 19 kwietnia. O starcie prac na planie poinformował w mediach społecznościowych jego reżyser. W tytułowej roli w filmie "The Flash" zobaczymy Ezrę Millera, który wcielał się już w tego superbohatera w innych produkcjach studia Warner Bros. opartych na motywach komiksów wydawnictwa DC Comics.



Atutem tego filmu będzie bez wątpienia to, że prawie trzydzieści lat po tym jak Michael Keaton założył po raz ostatni kostium Człowieka Nietoperza, teraz zrobi to ponownie! Jeszcze niedawno fani aktora obawiali się, że jeśli aktor dostanie propozycję powrotu do roli Batmana, to nie przyjmie jej z powodu obaw przed zarażeniem się COVID-19. Keaton mówił o tym w jednym z wywiadów. "Będę całkiem szczery, najbardziej martwi mnie w związku z tym wszystkim ten cały COVID. Tego najbardziej się boję. Niczego tak nie śledzę, jak rozwoju pandemii w Wielkiej Brytanii. To zdecyduje o wszystkim. Właśnie z obawy o COVID mieszkam poza miastem jak najdalej od innych. Bezpieczeństwo będzie więc najważniejsze, jeśli chodzi o wszystkie moje projekty. Będę sprawdzał, czy mnie to zabije czy nie. A jeśli nie, to wtedy pogadamy" - mówił Keaton w wywiadzie z portalem "Deadline", nawiązując do tego, że zdjęcia do filmu "The Flash" realizowane są w Londynie.

Po raz pierwszy w rolę Batmana Michael Keaton wcielił się w filmie Tima Burtona z 1989 roku. Naówczas wybór komediowego aktora był uznawany za kontrowersyjny, ale swoim występem Keaton zjednał sobie sympatię fanów. Rolę Batmana powtórzył trzy lata później w kolejnym filmie Burtona "Powrót Batmana". Z udziału w następnej części przygód Batmana zrezygnował po tym, jak Burtona zastąpił na stołku reżyserskim Joel Schumacher.



Premiera filmu "The Flash" zaplanowana została na 4 listopada 2022 roku. Jego scenariusz oparty został luźno na motywach komiksu "Flashpoint". Główny bohater, Barry Allen, cofa się w czasie, by zapobiec śmierci swojej matki. W efekcie trafia do alternatywnego uniwersum, którego obrońcą jest starszy o 30 lat Batman grany przez Keatona.