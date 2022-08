Michaela Keatona już niedługo ponownie będzie można zobaczyć na dużym ekranie w kostiumie Batmana. Jego triumfalny powrót zapowiedziany został na przyszły rok, kiedy to premierę będzie miał film "Flash" . A nie jest to jedyny film DC Studios, w którym zagra Człowieka-Nietoperza. Keaton jest też w obsadzie filmu "Batgirl". Tym samym powtórzy swoją rolę, którą grał już przed 30 laty w dwóch filmach Tima Burtona . W międzyczasie aktora można było oglądać w roli przestępcy Vulture'a w filmie Marvel Studios: "Spider-Man: Homecoming" .



W tym świetle zaskakujące może być to, co Keaton wyznał niedawno w rozmowie z "Variety". Aktor ujawnił, że nigdy nie obejrzał żadnego filmu komiksowego.



Michael Keaton nie ogląda komiksowych filmów

"Wiem, że ludzie nie uwierzą w to, że nigdy nie zobaczyłem pełnej wersji żadnego z tych, ani innych komiksowych filmów. Ani Marvela, ani żadnego innego. Ale uwierzcie mi, nie oglądam ich nie dlatego, że jestem snobem. Nie chodzi o to. Po prostu jest bardzo mało rzeczy, które oglądam. Zaczynam coś oglądać, jestem na trzecim odcinku, uważam, że to coś jest świetne, ale potem mam inne rzeczy do roboty" - powiedział.

Choć Keaton nie ogląda komiksowych filmów, nie ma oporów przed występowaniem w nich. Na pytanie o to, dlaczego zdecydował się na rolę w filmie "Flash", odparł, że wydawało się to niezłą zabawą. "Byłem ciekaw, jak to będzie po tylu latach. Nie tyle chodzi mi o mój własny występ, ale całą tą gigantyczną produkcję. Stworzyli swój własny świat. Lubię więc popatrzeć sobie na to wszystko jako outsider" - wytłumaczył gwiazdor.



Przede wszystkim jednak do udziału w filmie "Flash" przekonał Keatona scenariusz Christiny Hodson ( "Ptaki nocy" ). "Był naprawdę bardzo dobry. Pomyślałem więc: 'A czemu by nie'. Fajnie było się pojawić w tym filmie. Byłem ciekaw, czy dam sobie radę" - skwitował Keaton.