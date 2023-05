Niewysoki chłopak z kanadyjskiej bazy wojskowej staje się w latach 80. ulubieńcem widzów na całym świecie, po czym jego życie zmienia zaskakująca diagnoza. Co się stanie, gdy niepoprawny optymista będzie musiał się skonfrontować z nieuleczalną chorobą? - czytamy w oficjalnym opisie filmu dokumentalnego "Nieustannie. Historia Michaela J. Foksa", który od 12 maja będzie można oglądać na platformie Apple TV+.

Michael J. Fox: Niektórych z tych dziewczyn nawet nie pamiętam

Skupiająca się na karierze aktora i jego walce chorobą Parkinsona produkcja przypomni też fakty z jego życia prywatnego. Jak się okazuje, o niektórych z nich nie pamięta nawet sam Michael J. Fox .



"Kiedy patrzę na te czasy opowiedziane w dokumencie Apple, wydają się one po prostu szalone. Spójrzcie na te dziewczyny, z którymi się spotykałem. Niektórych z nich nawet nie pamiętam! Spotykałem się z Susanną Hoffs z the Bangles i nawet tego nie pamiętam. A to tylko przykład. Podobne rzeczy zdarzają się bardzo często" - wyznaje gwiazdor "Powrotu do przyszłości" cytowany przez portal "Deadline".

Michael J. Fox i Susanna Hoffs spotykali się kilka miesięcy w 1986 roku, aktor ma więc prawo tego nie pamiętać. Oboje ułożyli sobie życie prywatne. Hoffs poślubiła reżysera filmu "Austin Powers" Jaya Roacha, a Fox ożenił się z Tracy Pollan, z którą wystąpił w serialu "Family Ties".

Utrata pamięci uznawana jest jako jeden z symptomów choroby Parkinsona, na którą cierpi Michael J. Fox. Aktor przyznaje, że do rozwoju tej choroby mogło przyczynić się te, że prowadził imprezowy tryb życia.



"Na wiele sposobów mogłem zrobić sobie krzywdę. Mogłem poważnie uderzyć się w głowę, mogłem za dużo pić w okresie, kiedy wciąż się rozwijałem" - wyznał niedawno w wywiadzie dla stacji CBS.