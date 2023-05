Michael J. Fox: Remake "Powrotu do przyszłości"? Nie uważam, żeby był potrzebny

Michael J. Fox: Lepiej nie kręcić remake'u "Powrotu do przyszłości"

"Nie jestem fanatykiem. Róbcie, co chcecie. To wasz film, mnie już za niego zapłacono" - powiedział Michael J. Fox w w rozmowie z portalem "Variety", odpowiadając na pytanie o ewentualny remake "Powrotu do przyszłości" .

Zaznaczył jednak, że gdyby to od niego zależało, nie realizowałby tego projektu.

"Nie uważam, żeby remake był potrzebny. Udałoby się w nim poprawić jakieś rzeczy? Znalazłoby się lepszy sposób na opowiedzenie tej historii? Wątpię. Myślę, że Bobowie mądrze to rozegrali" - powiedział aktor. Bobowie, o których wspomina, to reżyser Robert Zemeckis i autor scenariusza "Powrotu do przyszłości", Bob Gale.

Reklama

Fox wystąpił w trzech częściach "Powrotu do przyszłości", a zakończenie trylogii nie zostawiło wielu furtek do kontynuacji cyklu. Mimo to przez lata wspominano o ewentualnym powrocie do Hill Valley, gdzie rozgrywa się akcja filmów.

"Na pewno ktoś o tym myślał. Byłem jednak wtedy we wczesnej fazie choroby Parkinsona i nie sądzę, że chciałbym się tego podjąć. Po sukcesie trzeciej części na pewno trwały rozmowy o ewentualnej kontynuacji, ale nie byłem ich częścią" - zdradza Fox.

Remake "Powrotu do przyszłości"? "Bardzo chętnie"

Partnerujący Foksowi w "Powrocie do przyszłości" Christopher Lloyd nie ukrywa, że chętnie zagrałby w "czwórce".



"Bardzo chciałbym wystąpić w kontynuacji, ale myślę, że Bob Zemeckis i producent Steven Spielberg uważają, że opowiedzieli całą historię w trzech odsłonach. Nie wiadomo jednak co się stanie, gdy ktoś wpadnie na wspaniały pomysł na czwartą część" - wyznał aktor. Przy okazji skomplementował też swojego ekranowego partnera.

"Łatwo nam się współpracowało. Nigdy nie było między nami żadnego konfliktu. Pasowaliśmy do siebie i nigdy nie przestaliśmy. Czuję, że po tych wszystkich latach moglibyśmy po prostu wejść na plan czwartej części i od razu być Martym i Dokiem" - dodał.

Nic nie wskazuje na to, że kolejny film ze świata "Powrotu do przyszłości" powstanie w najbliższym czasie. Fanom innego spojrzenia na tę kultową produkcję pozostaje musical oparty na motywach filmu Zemeckisa. W całkowicie nowej obsadzie nie znalazło się miejsce dla Foksa.

"Nie było w nim żadnej roli dla mnie, ale kibicuję im z boku" - stwierdził aktor.



Wideo "Powrót do przyszłości": Theatrical Trailer - Michael J. Fox Movie HD