Michael Gambon u boku polskich aktorów

Jego zasługi dla krzewienia brytyjskiej kultury nie umknęły uwadze samej królowej, która w 1992 roku odznaczyła go Orderem Imperium Brytyjskiego. Michael Gambon ma na swoim koncie kilkanaście prestiżowych nagród i wyróżnień, w tym nominację do Złotego Globu, za telewizyjny film "Na ścieżce wojennej", dwie nominacje do Emmy oraz cztery zwycięskie statuetki BAFTA dla najlepszego aktora brytyjskiego.



W 2015 roku aktor zakończył karierę sceniczną ze względu na postępujące problemy z pamięcią, wciąż mogliśmy go jednak oglądać na kinowym ekranie



W filmie "Katyń - ostatni świadek" Michael Gambon wystąpił u boku polskich aktorów - Roberta Więckiewicza i Piotra Stramowskiego oraz swojego uzdolnionego rodaka, Alexa Pettyfera. Gambon pojawił się także w: "Ave, Cezar!" (jako narrator) braci Coen, biograficznym filmie "Judy" (jako impresario Bernard Delfont), usłyszeliśmy go również w filmach o misiu Paddingotnie (głos wujka Pastuzo).