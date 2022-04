Michael Fassbender: Miłość na planie

Michael Fassbender to aktor kojarzony na całym świecie za sprawą występów w serii "X-Men", ale na swoim koncie ma wiele różnorodnych produkcji. Dwukrotnie nominowany do Oscara gwiazdor kończy dziś 45 lat. To doskonały moment, aby przypomnieć najciekawsze momenty w jego karierze.

Zdjęcie Michael Fassbender / Matt Winkelmeyer/Getty Images / Getty Images