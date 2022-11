Film "Blood Knot" ("Więzy krwi") będzie ekranizacją książki Boba Richa "Looking Through Water" (2015). To historia ojca ( Michael Douglas ), który, by odnowić relację z synem ( Cameron Douglas ), zaprasza go na zawody pływackie w Puerto Rico. Jak informuje serwis Hollywood Reporter, reżyserujący ten melodramat doświadczony Howard Deutsch określa "Blood Knot" jako "film o odkupieniu, miłości i przebaczeniu. O kilku pokoleniach rodziny zjednoczonej i rozdartej tajemnicą, morderstwem i wyznaniami prawdy".

Michael i Cameron Douglasowie wcześniej zagrali już w... tragikomedii, "Wszystko w rodzinie" z 2003 r. I w tym wypadku odgrywali relację ojciec-syn. Co ciekawe, w projekcie brał udział również ojciec Michaela, Kirk , które sportretował nestora filmowego rodu.

Michael Douglas: Najlepsze role 1 / 10 Aktorskim debiutem Michaela Douglasa był poruszający dramat o rodzinnych kłopotach "Cześć, bohaterze" (1969). Wcielił się w nim w zagorzałego przeciwnika wojny w Wietnamie, który powraca do domu po studiach na renomowanej uczelni z długimi włosami i radykalnymi poglądami i zmuszony jest na nowo walczyć o swoje miejsce w lokalnej społeczności - fot. Mary Evans Picture Library Źródło: East News udostępnij

Cameron Douglas: Syn Michael Douglas kilka lat siedział w więzieniu

Cameron Douglas w 2010 roku został skazany na karę więzienia za posiadanie heroiny oraz handel kokainą i metamfetaminą. Wyszedł na wolność sześć lat temu. Michael wziął odpowiedzialność za błędy syna, przyznając, że był "złym ojcem".

O swoim uzależnieniu od narkotyków i pobycie w więzieniu Cameron napisał książkę "Long way home" (2019). W ostatnich latach dwukrotnie został ojcem, a także sukcesywnie powraca do aktorstwa - pojawił się w thrillerach "The Runner" (2021) i "Wire Room" (2022).