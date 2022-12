W czerwcu Michael Douglas rozpoczął w Paryżu zdjęcia do nowego serialu dla platformy Apple - projektu poświęconego Benjaminowi Franklinowi, jednemu z ojców założycieli Stanów Zjednoczonych. 78-latek gra w nim główną rolę.



Catherine Zeta-Jones: Świąteczna niespodzianka dla Michaela Douglasa

Z powodu tych obowiązków gwiazdor ostatnio rzadko ma okazję widywać swoją rodzinę, która mieszka w USA. Tuż przed Świętem Dziękczynienia, które jest jednym z najważniejszych amerykańskich świąt (w tym roku wypadało 24 listopada) jego żona, Catherine Zeta-Jones postanowiła zjednoczyć rodzinę. Aktorka opowiedziała o tym, goszcząc w programie "The Kelly Clarkson Show".

Catherine Zeta-Jones i Michael Douglas: Dwadzieścia lat od ślubu 1 / 13 Poznali się we Francji w sierpniu 1998 roku podczas festiwalu filmowego w Deauville. Do zaręczyn doszło w sylwestra 1999, ślub pary odbył się natomiast w 2000 w nowojorskim hotelu Plaza. Uroczystość, która kosztowała 1,5 milionów dolarów, została uznana przez BBC za "ślub roku". Część tej kwoty para odzyskała dzięki rekordowej, opiewającej na milion dolarów umowie z magazynem "OK!", pozwalającej gazecie na zamieszczenie na swych łamach relacji z imprezy. Źródło: Getty Images Autor: KMazur/WireImage udostępnij

"Dzieci i ja zrobiliśmy mu niespodziankę na Święto Dziękczynienia. Carys, moja córka, przyleciała ze Wschodniego Wybrzeża. Ja z synem z Los Angeles. Dotarliśmy do paryskiego hotelu pod osłoną nocy. Michael wrócił z pracy do swojego apartamentu i oto byliśmy. Przez chwilę myślałam, że dostanie zawału serca. Zaszokowany, odskoczył do tyłu i powiedział: 'O mój Boże!', po czym zaczął płakać. To był jeden z tych wielkich, wspaniałych momentów" - zrelacjonowała Zeta-Jones.

Michael i Catherine są małżeństwem od 22 lat. Poznali się w 1998 r. Mają 22-letniego syna, Dylana i 19-letnią córkę, Carys. Na przełomie 2013 i 2014 r. małżonkowie przez osiem miesięcy byli w separacji.