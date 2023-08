We wspomnianej scenie Cera klepie Rihannę, za co ta wymierza mu siarczysty policzek. "Uderzyła mnie naprawdę" - zdradził aktor w rozmowie z "GQ". "Wiecie co, tak naprawdę to tego chciałem". "Według mnie wyszło zabawniej i bardziej przekonująco" - tłumaczył decyzję swoją i twórców filmu.

"Udawany policzek nie wygląda dobrze". Dodał także, że piosenkarka nie potraktowała go ulgowo. "Poleciałem do tyłu i to było super. A ból, którego wtedy doświadczyłem, został uwieczniony w filmie".

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "To już jest koniec" [trailer]

W 2013 roku kilka dni po premierze "To już jest koniec", Seth Rogen, jego gwiazda, współreżyser i współscenarzysta, zdradził, że w scenariuszu scena wygląda nieco inaczej. Cera po prostu miał za zadanie po prostu klepnąć Rihannę poniżej pleców. Na planie aktor spytał piosenkarkę, czy może to zrobić. W odpowiedzi usłyszał, że tak, ale tylko pod jednym warunkiem — jeśli zgodzi się przyjąć policzek. Cera poszedł na taki układ.

Jak wspominał Rogen, scenę powtarzano "trzy lub cztery razy". Ostatni był tak silny, że Cera musiał położyć się w swojej przyczepie. "Trafiła go w ucho i zupełnie wytrąciła z równowagi. [...] Właśnie to ujęcie wykorzystaliśmy w filmie".

"To już jest koniec" weszło do polskich kin 13 września 2013 roku. Rihanna otrzymała nagrodę MTV za "najlepszy występ epizodyczny".