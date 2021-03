Michael B. Jordan za kamerą "Creeda 3". Kiedy premiera?

23 listopada 2022 roku do kin trafi film "Creed III", czyli kolejna odsłona bokserskiej sagi rozpoczętej filmem "Rocky". Zgodnie z wcześniejszymi nieoficjalnymi informacjami, reżyserem trzeciej części filmu "Creed" będzie występujący w tytułowej roli boksera Adonisa Creeda, Michael B. Jordan. Film będzie jego reżyserskim debiutem.

Michael B. Jordan nie tylko znów zagra Adonisa Creeda, ale także wyreżyseruje kolejną odsłonę jego przygód /Barry Wetcher/MGM/Courtesy Everett Collection /East News

Studio MGM ogłosiło oficjalnie, że to Michael B. Jordan będzie reżyserem filmu "Creed III". Zagra w nim też ponownie rolę Adonisa Creeda. W filmie spodziewany jest również ponowny udział Tessy Thompson i Phylicii Rashad, które wystąpiły już w dwóch pierwszych częściach. Scenariusz filmu według pomysłu Ryana Cooglera ("Creed: Narodziny legendy", "Czarna Pantera") napiszą Keenan Coogler ("Space Jam: A New Legacy") oraz Zach Baylin ("King Richard").

"Reżyserowanie filmów zawsze było moją ambicją, jednak musiałem poczekać na odpowiedni moment. Przyszedł wraz z filmem 'Creed III'. Jestem teraz bardziej świadomy samego siebie, sam nadzoruję swoje życie, a także dojrzałem osobiście i zawodowo. Mogłem też uczyć się od największych, to jest od Ryana Cooglera, ostatnio Denzela Washingtona i innych reżyserów, których bardzo szanuję. To wszystko złożyło się na idealny moment do reżyserskiego debiutu" - stwierdził Michael B. Jordan w oświadczeniu dotyczącym filmu studia MGM.

"Ta seria, a w szczególności tematy, jakie podejmę w 'Creed III', są dla mnie szczególnie bliskie. Czekam na możliwość podzielenia się z widzami kolejnym rozdziałem przygód Adonisa Creeda, zdając sobie sprawę z odpowiedzialności, jaka ciąży na mnie jako reżyserze i aktorze" - dodał Jordan.



W filmach z serii "Creed" wciela się on w postać syna Apolla Creeda, jednego z bohaterów serii "Rocky". Grający Rocky'ego Sylvester Stallone, w dwóch filmach z serii "Creed" powtórzył tę rolę - był mentorem i trenerem Adonisa. W drugiej części "Creeda" Adonis stoczył walkę z synem boksera, który zabił na ringu jego ojca, Ivana Drago (Dolph Lundgren).

"Seria o Rockym zawsze była ważna dla mnie i dla mojej rodziny. Możliwość kontynuowania cyklu filmem 'Creed' była dla mnie zaszczytem. Cieszę się, że trzecią część serii wyreżyseruje Mike" - dodaje Ryan Coogler.