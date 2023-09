"Bardzo ubogie było nasze słownictwo alternatywne" - Borys Szyc przyznaje, że idealnie pasuje do niego określenie "boomer". "Wy tylko Szekspirem rozmawialiście" - żartobliwie podsumowała swego ojca Sonia Szyc.

W materiale promującym film "Miało cię nie być" dowiemy się też m.in., że "crushem" Soni Szyc jest Harry Styles.

Wideo MIAŁO CIĘ NIE BYĆ | Szyc Education | Kino Świat

"Miało cię nie być": Kiedy premiera?

Najnowszy film reżysera komediowego hitu "Teściowie". Wypełniona humorem i emocjami opowieść o zderzeniu dwóch pokoleń i całkowicie różnych sposobów patrzenia na świat i temat rodzicielstwa. W rolach głównych Borys Szyc i debiutująca na dużym ekranie córka aktora - Sonia Szyc, wyróżniona za swój brawurowy występ nagrodą Mastercard RISING STAR, otrzymaną w ramach festiwalu filmowego Mastercard OFF CAMERA .

Gwiazdorską ekipę uzupełniają: Magdalena Cielecka , Iza Kuna , Jan Peszek oraz Anita Jancia , Anna Moskal , Anna Mrozowska , Tomek Czechowski i Maciej Bisiorek. Oparty na scenariuszu Kasi Sarnowskiej ("Wszystkie Nasze Strachy", "(Nie)znajomi", "Narzeczony na niby", "Chemia") obraz to podnosząca na duchu opowieść o zrozumieniu, dorastaniu, odkrywaniu siebie i trudnej do przecenienia sile rodzinnych rozmów. Koproducentami filmu są Grupa Kino Polska oraz CANAL+. "Miało Cię nie być" tylko w kinach od 27 października.

Wideo "Miało cię nie być" [zwiastun]

"Miało cię nie być": Fabuła

Siedemnastoletnia Mańka (Sonia Szyc) nieoczekiwanie wkracza do świata ojca (Borys Szyc), z którym od dawna nie utrzymuje kontaktów. Nie zamierza zabawić w nim długo, ale ten standardowo krzyżuje jej plany. Nie tylko odkrywa, że dziewczyna jest w ciąży, ale też, wbrew woli córki, postanawia jej pomóc.

Co jednak czterdziestoletni mężczyzna może wiedzieć o problemach dorastającej nastolatki? Niewiele. Dlatego też wpada na pomysł, aby poszukać wsparcia i rady u byłych partnerek. Spotkania z barwną grupą "eks", wśród których znajdą się zarówno wojująca feministka, jak i tancerka z nocnego klubu, staną się dla ojca i córki szansą na nowy początek. Finał ich wspólnych perypetii zaskoczy każdego.

Zmysłowe zdjęcia Macieja Rytra oraz przepełnione autentycznością kreacje aktorskie Soni Szyc i Borysa Szyca sprawiają, że film Kuby Michalczuka jest niezwykle sugestywnym, wypełnionym humorem obrazem opowiadającym o tym, że nigdy nie jest za późno, by coś zmienić, a to co drażni nas w bliskich często jest ważną opowieścią o nas samych.