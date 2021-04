Mena Suvari: American Girl

Cały świat usłyszał o niej za sprawą filmu "American Beauty". I choć zyskała sławę, to jej kariera nigdy nie nabrała tak dużego rozpędu, by przebić się do aktorskiej pierwszej ligi. W piątek Polsat przypomni wspomnianą produkcję Sama Mendesa, w której Mena Suvari pojawiła się w jednej z najsłynniejszych scen w historii kina.

Mena Suvari /Emma McIntyre/FilmMagic /Getty Images

Reklama

Może i nie jest najwybitniejszą aktorką (za to nadrabia urodą!), ale z pewnością zapisała się w historii kina. Choćby z tego powodu, że w ciągu zaledwie roku zagrała w trzech różnych filmach, które miały w tytule słowo "American". Sławę przyniósł jej ten pierwszy, ale uznanie, kolejny - nagrodzony pięcioma Oscarami "American Beauty" (2001) Sama Mendesa. Mena Suvari wcieliła się w nim w Angelę Hayes, koleżankę córki głównego bohatera, Lestera Burnhama, z którą ten - przechodzący kryzys wieku średniego 42-latek - bezceremonialnie flirtuje. Występ u boku Kevina Spacey i Annette Bening przyniósł początkującej aktorce nominację do nagrody BAFTA. W nocy z czwartku na piątek o 00:10 film przypomni Polsat.



Wideo "American Beauty" - trailer

Reklama

Zanim jednak Suvari można było oglądać nago w płatkach róż - tak m.in. wyobrażał ją sobie główny bohater "American Beaty", wystąpiła w kultowej dziś komedii "American Pie" (2001). Chyba nikt nie spodziewał się, że produkcja o perypetiach licealistów, którzy chcą zdobywać świat, lecz najpierw muszą pokonać barierę dziewictwa, stanie się takim hitem i doczeka licznych sequeli. Nie tylko dla Suvari, ale także m.in. Jasona Biggsa czy Alyson Hannigan komedia braci Weitzów stała się przepustką do sławy.

Zdjęcie Mena Suvari w jednej z najsłynniejszych scen w historii kina / Collection Christophel / East News

Trzeci film z wyrazem "American", w którym wystąpiła Mena Suvari w tamtym okresie, to "American Virgin", opatrzony w Polsce tytułem "Wirtualny seks" (2000). Trzeba przyznać, niezbyt udana produkcja. Podobnie zresztą jak "Frajer" (2001), komedia na planie której znów spotkała się ze znanym jej z "American Pie", Jasonem Biggsem. Przy okazji występu w filmie Amy Heckerling, aktorka zagrała również w promującym go teledysku grupy Wheatus "Teenage Dirtbag".

Suvari starała się wykorzystać szum medialny, jaki wytworzył się wokół jej osoby po występach w "American Pie" i "American Beaty", a także fakt, że w 2000 roku zajęła 2. miejsce w rankingu "100 najseksowniejszych kobiet świata" jednego z męskich magazynów. Dlatego na początku trzeciego tysiąclecia często mogliśmy ją oglądać na ekranach kin. Wystąpiła wówczas m.in. w kostiumowym obrazie "D'Artagnan" (2001), gdzie zagrała ukochaną tytułowego bohatera, w którego wcielał się Justin Chambers.