Melonik z "Goldfingera" wart fortunę

Słynny melonik ze stalową obwódką wokół ronda, którym niejaki "Rączka" dokonywał egzekucji, to jeden z najbardziej pamiętnych rekwizytów z filmu "Goldfinger". Teraz, 56 lat po premierze tej części przygód Jamesa Bonda, okazało się, że jest co najmniej kilka kapeluszy, które wykorzystano na planie tego filmu. A na każdym można zarobić krocie.

Harolda Sakata na planie "Goldfingera" z pamiętnym melonikiem w rączce /Wiese/face to face / Reporter

O tym, jaką wartość ma ten stary rekwizyt, przekonał się pewien mężczyzna z Anglii, który niedawno przypomniał sobie, że ma melonik z planu "Goldfingera". W rozmowie z BBC zdradził, że jego szwagier był kierowcą bondowskiego Aston Martina, podczas kręcenia tego filmu. Po zakończeniu zdjęć zapytał kogoś z Pinewood Studios, czy może wziąć sobie coś na pamiątkę. Dali mu właśnie ten melonik.



Obecny posiadacz melonika przyznał też, że przez długi czas nie zdawał sobie sprawy z tego, jaką wartość ma przedmiot, który dostał od szwagra. Dlatego nie traktował go szacunkiem. Razem z kolegami rzucał nim, by sprawdzić czy rzeczywiście przecina różne przedmioty. A że takie zabawy się powtarzały, to po każdej z nich kapelusz był coraz bardziej sfatygowany.

Teraz mężczyzna wybrał się do rzeczoznawcy, a ten powiedział mu, że taki rekwizyt został niedawno sprzedany na aukcji za 60 tys. funtów. Czyli tnących meloników "Rączki" było więcej? "A owszem, jeśli kręci się film, powstaje kilka kopii danego rekwizytu" - wyjaśnił ów rzeczoznawca, Marc Allum. Melonik, który dostał do wyceny faktycznie był sfatygowany, więc oszacował jego wartość na ok. 30 tys. funtów (ok. 156 tys. zł.).