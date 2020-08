Melissa McCarthy: Zabawna i prawdziwa

1 / 11

Melissa McCarthy - uznawana obecnie za najwybitniejszą hollywoodzką specjalistkę od komedii - świętuje 26 sierpnia 45. urodziny. Z tej okazji przypominamy najsłynniejsze ekranowe kreacje gwiazdy, która niedawno zajęła trzecie miejsce w zestawieniu najlepiej zarabiających aktorek (23 miliony dolarów). Niewiele osób wie, że McCarthy zaczynała karierę od standu-upowych występów w Nowym Jorku. Następnie ukończyła kurs w słynnym Actors Studio, a potem dołączyła do grupy komediowej The Groundlings, w której grała przez dziewięć lat. Około 2000 roku trafiła wreszcie do "fabryki snów", gdzie po serii epizodycznych występów ("Go", "Dzieciak", "Aniołki Charliego"), zagrała wreszcie większą rolę - roztargnionej kucharki Sookie St. James - w serialu "Kochane kłopoty".