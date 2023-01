Zrealizowana w 2004 roku głośna "Pasja" przedstawia ostatnich 12 godzin życia Jezusa. Kontynuacja tego filmu - według doniesień portalu World of Reel - ma się skupić na trzech dniach pomiędzy ukrzyżowaniem a zmartwychwstaniem Chrystusa.

Jezus Chrystus: Największy superbohater wszech czasów

Za kamerą znów stanie Mel Gibson . Z ekipy, która pracowała przy "Pasji", w nowy projekt zaangażowani też są Jim Caviezel - odtwórca roli Jezusa, Rumunka Maia Morgenstern jako Maryja, Bułgar Christo Jivkov (apostoł Jan) oraz Włoch Francesco De Vito (apostoł Piotr). Nad scenariuszem "Zmartwychwstania" Gibson pracował wspólnie z Randallem Wallace’em, z którym spotkał się przy filmie "Braveheart". Ekipa ma wejść na plan "późnią wiosną" tego roku.

W 2020 roku grający Jezusa, Caviezel tak mówił o piątej wersji scenariusza filmu, jaką czytał: "To będzie arcydzieło. To będzie największy film w historii dziejów. Takie kino jest ważne w obecnych czasach. Jednak filmy biblijne nie powstają. Zamiast tego powstają kolejne filmy Marvela. Zobaczysz na ekranie Supermana, ale nie zobaczysz Jezusa. Ale to ja gram największego superbohatera wszech czasów".



"Pasja": Brutalne ukrzyżowanie Chrystusa

"Pasja" była ogromnym sukcesem. Nakręcony za ok. 30 mln dolarów film zarobił na całym świecie aż 612 mln dolarów. Otrzymał też trzy nominacje do Oscara - za najlepszą muzykę, zdjęcia oraz charakteryzację. Produkcja wywołała kontrowersje ze względu na dużą brutalność, z jaką przedstawiono drogę krzyżową oraz ukrzyżowanie. Realizmu filmowi dodawało też to, że aktorzy posługiwali się językami używanymi w czasach Jezusa: aramejskim, hebrajskim i łaciną.