Mel Gibson nakręci kontynuację filmu "Pasja"?

Minęły ponad cztery lata od ostatniej informacji na temat planów nakręcenia kontynuacji słynnej "Pasji" w reżyserii Mela Gibsona. Według informacji, jakich udzielił wtedy Gibson portalowi "The Hollywood Reporter", druga część sequel miał nosić tytuł: "Pasja: Wskrzeszenie".

Mel Gibson pracuje nad drugą częścią "Pasji" /John Phillips /Getty Images

Film nie powstał do dzisiaj, ale z wywiadu, jakiego ostatnio Jim Caviezel udzielił stacji Fox News wynika, że temat nie został odłożony na półkę.

Reklama

Jim Caviezel, który w filmie "Pasja" wcielił się w rolę Jezusa Chrystusa, podzielił się swoimi odczuciami na temat piątej już wersji scenariusza kontynuacji filmu.

"To będzie arcydzieło. To będzie największy film w historii dziejów. Takie kino jest ważne w obecnych czasach. Jednak filmy biblijne nie powstają. Zamiast tego powstają kolejne filmy Marvela. Zobaczysz na ekranie Supermana, ale nie zobaczysz Jezusa. Ale to ja gram największego superbohatera wszech czasów" - powiedział aktor.

Autorami scenariusza filmu "Pasja: Wskrzeszenie" są Mel Gibson i Randall Wallace. Obaj współpracowali już razem przy filmach "Braveheart - Waleczne serce" oraz "Byliśmy żołnierzami".

"To nie było zwyczajne wydarzenie. To było niesamowite wydarzenie. Opowiadana przez nas historia będzie podkreślać to, co wydarzyło się wokół wskrzeszenia Chrystusa. Nie chodzi nam o chronologiczną opowieść o tym wydarzeniu. To byłoby nudne, a widz pomyślałby: 'Czytałem o tym'. Ciekawsze są rzeczy, które zdarzyły się przy okazji" - mówił Gibson o drugiej części "Pasji" w 2016 roku.

"Czarne charaktery w tym filmie będą pochodzić z innego wymiaru. Zamierzam zbadać wszystkie możliwe kierunki. Co mogło wydarzyć się przez te trzy dni od złożenia do grobu do zmartwychwstania? Nie jestem pewien, ale myślę o tym. Wy też wytężcie swoją wyobraźnię" - zapowiadał reżyser.

Opowiadająca o drodze krzyżowej "Pasja" Gibsona miała swoją premierę w 2004 roku. Okazała się ogromnym hitem kasowym. Nakręcona za zaledwie 30 milionów dolarów przyniosła dochód ponad 600 milionów dolarów.