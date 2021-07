Megan Fox zaprasza brazylijską supermodelkę na randkę

Powracająca "na salony" aktorka zaczyna coraz odważniej wzbudzać zainteresowanie mediów. Wykorzystuje do tego przede wszystkim swoje media społecznościowe. Tym razem umiejętnie odgrzała wątek swojego biseksualizmu. W weekend opublikowała bowiem na instagramowym profilu zaproszenie do restauracji. Z kim chciała się spotkać? Z Adrianą Limą, brazylijską supermodelką.

Megan Fox /Scott Dudelson /Getty Images

Pierwszy ruch wykonała 39-letnia topmodelka. To bowiem Adriana Lima napisała na Instagramie post sugerujący, że byłaby najlepsza w roli dublerki ciała aktorki. Odpowiedź Megan Fox sprawiła, że "konwersacja" gwiazd nabrała bardziej dwuznacznego charakteru.

"A co jeśli będę potrzebowała nie dublerki a dziewczyny? - nie bez kokieterii zapytała 35-letnia aktorka. "Czy wtedy także będę mogła się do Ciebie zwrócić?" - dodała, zapraszając Adrianę Limę do jednej z bardziej znanych w Malibu restauracji Nobu.

Instagram Post

Jak przypomina serwis "People", na tak odważne wyznania rozwiedziona matka trójki dzieci pozwoliła sobie jedynie w przypadku koleżanki po fachu - Olivii Wilde, wyznając, że ta w jej mniemaniu jest nieprawdopodobnie zmysłowa. "Nie mam wątpliwości, że jestem biseksualna" - powiedziała Fox w wywiadzie z 2010 roku dla Esquire.

Instagram Post

"Ale jestem też hipokrytką. Nigdy nie umawiałbym się z dziewczyną, która była biseksualna, bo to oznacza, że ona też sypiała z mężczyznami, a mężczyźni są tak brudni, że nigdy nie chciałbym spać z taką dziewczyną" - dodała wówczas. Jako że jednak wkrótce na profilach obu pięknych brunetek pojawiły się zdjęcia w towarzystwie mężczyzn, właściwsze będzie traktowanie ich wymiany postów w kategorii niepozbawionych sympatii, ale jednak żartów.

