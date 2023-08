Meg Ryan: Reżyserka, współautorka scenariusza i gwiazda "What Happens Later"

Meg Ryan jest nie tylko współautorką scenariusza, ale też reżyserką komedii "What Happens Later". "Mój film ma wiele wspólnego z filmami z lat 40. ubiegłego wieku takimi jak 'Drapieżne maleństwo'. Zarówno pod względem przekomarzania się, rytmu, a także innych cech charakterystycznych dla kina tamtej ery. Nora Ephron zwykła powtarzać, że komedie romantyczne są tak naprawdę niesamowitym systemem komentowania swoich czasów. I właśnie to robimy w tym filmie" - powiedziała gwiazda w rozmowie z "Entertainment Weekly".

Po raz pierwszy za kamerą Ryan stanęła w 2015 roku, gdy realizowała film "Ithaca". "What Happens Later" to drugi film w jej reżyserskiej karierze. Do kin trafi 13 października tego roku.