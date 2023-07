"Mechaniczna pomarańcza" wraca do kin. Gdzie można ją obejrzeć?

"Mechaniczna pomarańcza" miała swą premierę 19 grudnia 2021 roku. Film był adaptacją powieści Anthony'ego Burgessa. Jego głównym bohaterem był Alex DeLarge (Malcolm McDowell), pochodzący z dobrej rodziny inteligentny piętnastolatek stojący na czele brutalnego gangu, odpowiedzialnego za włamania, gwałty i zabójstwa oraz kierującego się chęcią zadawania tzw. ultra-przemocy. Wystawiony przez swoich kompanów, młodzieniec trafia do więzienia.



Po kilku latach zostaje on poddany eksperymentalnej technice resocjalizacji, która uniemożliwia mu dokonanie jakiegokolwiek aktu przemocy, nawet w obronie własnej. Uznany za uleczonego, zostaje wypuszczony z więzienia. Opuszczony i bezbronny Alex błąka się po ulicach, gdzie trafia na swoich dawnych towarzyszy i ofiary, które mszczą się na nim za dawne krzywdy.

Wideo "Mechaniczna pomarańcza" (1975): Official Trailer

Film wywołał ogromne kontrowersje w czasie swojej premiery. Jego dystrybucja została zakazana w kilku krajach. Nie przeszkodziło to jednak w sukcesie komercyjnym filmu, który zarobił ponad 114 milionów dolarów. Nominowano go także do czterech Oscarów: za film, reżyserię, scenariusz i montaż. We wszystkich kategoriach zwyciężył "Francuski łącznik" Williama Friedkina. Niemniej film Kubricka uważany jest dziś za arcydzieło oraz jedną z najważniejszych produkcji swoich czasów.



Projekt "OFFowe czwartki ze Storytel" jest realizowany przez sieć Multikino. W jego ramach w każdy czwartek o 19 widzowie mają okazję zobaczyć coś mniej komercyjnego — kino festiwalowe lub klasykę. Seanse "Mechanicznej pomarańczy" odbędą się 20 lipca. W tym samym miesiącu w ramach cyklu zostaną pokazane "Nostalgia" (6 lipca), "Ostatni Wiking" (13 lipca) oraz "Jeanne Dielman, Bulwar Handlowy, 1080 Bruksela" (27 lipca).