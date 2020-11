Maya Hawke: W jednym filmie z ojcem

Udział w trzecim sezonie serialu Netfliksa „Stranger Things” stał się przełomowym momentem w karierze córki Umy Thurman i Ethana Hawke’a. Teraz Maya Hawke wystąpi u boku ojca w filmie zatytułowanym „Revolver”. Jego fabuła kręcić się będzie wokół zjawiska beatlemanii.

Ethan Hawke z córką Mayą /Bruce Glikas/FilmMagic /Getty Images

Jak informuje portal "Variety", akcja filmu "Revolver" rozgrywać się będzie w 1966 roku. Maya Hawke wcieli się w postać mieszkającej w Anchorage na Alasce nastoletniej Jane. Właśnie tam do awaryjnego lądowania zmuszony zostanie samolot z muzykami grupy The Beatles na pokładzie. W mieście wybuchnie beatlemania, a Jane zaplanuje sobie, że zrobi wszystko, by stracić dziewictwo z George’em Harrisonem. Szybko odkryje, że miłość i przygodę można znaleźć o wiele bliżej domu niż wcześniej myślała.



Tytuł filmu "Revolver" został zapożyczony od tytułu siódmej płyty Beatlesów wydanej w 1966 roku. Znalazły się na niej m.in. takie hity jak "Eleanor Rigby" i "Yellow Submarine".



Film wyreżyseruje Andrew Stanton, twórca takich filmów jak "WALL-E", "Gdzie jest Dory" oraz części odcinków seriali "Stranger Things", "Zadzwoń do Saula" czy ostatnio "Opowieści z Pętli". Scenariusz "Revolver" napisała Kate Trefry ("Stranger Things").



Mayę Hawke można było ostatnio oglądać w prezentowanym na festiwalu w Wenecji filmie "Mainstream" Gii Coppoli. Powróci też do postaci Robin Buckley w realizowanym właśnie czwartym sezonie "Stranger Things". Jej tata, czterokrotnie nominowany do Oscara Ethan Hawke, zagrał w tym roku w zainspirowanym prawdziwą historią serialu "The Good Lord Bird", wcielił się też w rolę Nikoli Tesli w filmie "Tesla". Na premierę czeka też nowy film Roberta Eggersa "The Northman" z jego udziałem.